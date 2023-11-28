Остались ли они вместе - читайте в материале.

Американка Тиффани Лин поделилась своей печальной историей любви. В соцсети ТикТок она рассказала, что 10 лет назад возлюбленный решился сделать ей предложение.

Для того, чтобы все было красиво и неожиданно, бойфренд Тиффани отвез ее в парк развлечений. Перед очень важным и волнующим событием он решил снять напряжение и поучаствовать в соревнованиях. Свой телефон он отдал избраннице, чтобы она его подержала.

В этот момент девушка увидела, как ее любимому пришло несколько сообщений от другой женщины. Как выяснилось, мужчина разорвал отношения со своей любовницей в день предложения своей возлюбленной.

Видео дня

После соревнований молодой человек признался Тиффани в своих чувствах и протянул ей кольцо со словами: "Ты станешь моей женой?"

Женщина решила сразу не отвечать после того, что она узнала. Она отвела возлюбленного в ресторан, где сообщила ему, что все знает. Он оправдывался перед ней, говорил, что чувствует и почему решился на измену.

После этого девушка сказала: "Это кольцо с бриллиантом в два карата? Этого недостаточно". В результате они все равно расстались.

Как рассказала американка, они состояли в отношениях два года. И все это время избранник ей изменял. С тех пор прошло уже 10 лет, а она до сих пор работает с психологом.

Ранее УНИАН назвал 7 признаков того, что партнер не очень заинтересован в отношениях с вами.

Вас также могут заинтересовать новости: