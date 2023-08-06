Оказалось, когда-то она уже была на свидании с этим мужчиной, но он этого не запомнил.

На Reddit появилась интересная история от женщины, которая похвасталась тем, что устроила мужчине "ночь любви" после отличного свидания, а потом жестко его "кинула". Она объяснила свой поступок тем, что хотела ему отомстить.

Так, несколько лет назад женщина отправилась на свидание с мужчиной, но он сбежал со встречи и перестал отвечать на звонки. Тогда она поняла, что все дело в ее весе. Женщина была в отчаянии, но сумела взять себя в руки и похудела почти на 30 кг.

Спустя годы она зарегистрировалась на сайте знакомств, ей начали приходить сообщения от разных мужчин. Каково же было ее удивление, когда она увидела среди запросов фото того самого подлеца, который сбежал со свидания! Она начала с ним общаться и поняла, что мужчина ее попросту не помнит. И тогда женщина придумала хитрый план.

Видео дня

"После нескольких недель общения мы назначили дату свидания. Я была очень милой и ласковой. После свидания я провела с ним ночь, он был в восторге! Он влюбился в меня после всего лишь одного свидания. А затем я исчезла и везде его заблокировала", - призналась женщина.

Мужчина пытался с ней связаться. Он писал ей с других аккаунтов, звонил с чужих номеров. А она наслаждалась его страданиями. Судя по всему, женщина ни о чем не жалеет.

Реакция сети

В комментариях мало кто поддержал женщину. Пользователи отметили, что она поступила очень странно. Многие даже посоветовали ей поработать над своей самооценкой. Также комментаторы пишут:

"Я думаю, что эта история больше говорит о тебе, чем о нем"

"То есть ты худела, вынашивала план мести и даже переспала с ним, чтобы сделать ему больно? С тобой что-то не так, и дело не в весе!"

"Это звучит как пустая трата времени. Вы провели недели, общаясь с этим человеком, чтобы отомстить. Извините, но это страшное психическое поведение. Пожалуйста, обратитесь к психотерапевту".

Напомним, ранее стало известно о том, что парень жестоко "пранканул" свою девушку и моментально об этом пожалел.

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