Существуют фразы, которые могут привести в бешенство и очень тонко высмеять человека.

Пользователи Reddit назвали лучшие оскорбления, которые на самом деле не звучат как оскорбления. Оказалось, поставить на место обидчика можно без нецензурной лексики, достаточно лишь проявить остроумие.

Некоторые варианты поражают тем, насколько тонко можно задеть человека за самое больное, при этом не говоря об этом прямо. Как отметили многие комментаторы, подобные оскорбления они используют крайне редко, когда им нужно за себя постоять и не дать обидчику ощутить свое превосходство.

Лучшие оскорбления, которые приводят в бешенство:

"Впечатляет, как тебе удается оставаться такой уверенной"

"Тот факт, что в вашей жизни осталась хоть какая-то надежда, является вашим самым замечательным качеством"

"Боже, если бы у меня была такая уверенность в себе, которая нужна тебе, чтобы вести себя так"

"Вы продолжаете оправдывать ожидания"

"Возможно, твоя низкая самооценка - всего лишь здравый смысл"

"Трудно тебя недооценивать"

"Ты помогаешь мне работать над самоконтролем"

"Я уделю твоему предложению все внимание, которого оно заслуживает"

"Есть на идише: "Надеюсь, кто-нибудь назовет ребенка в вашу честь". Звучит красиво, пока не осознаешь, что евреи не называют детей именами живых родственников"

"Я надеюсь, что остальная часть вашего дня будет такой же приятной, как и вы".

В целом, пользователи считают, что подобные оскорбления действительно помогают справиться во время непростых разговоров с токсичными людьми. Однако многие резонно отметили, что крайне важно не становиться агрессором, а потому "нападать" на людей первыми, даже с такими оскорблениями, точно не стоит.

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