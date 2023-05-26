Теперь невеста не знает, как ей правильно поступить.

Порой люди выбирают не самые лучшие способы разорвать отношения. К примеру, один жених решил бросить невесту, но не стал ждать личной встречи и оборвал все связи с ней, написав письмо на электронную почту.

Историю об этом брошенная девушка рассказала на Reddit. Она познакомилась с парнем по имени Митчел в октябре 2022 года, с декабря они начали встречаться. Уже в феврале он сделал ей предложение. Все это время они строили отношения на расстоянии.

Пара планировала сыграть свадьбу уже в августе. Парень торопил события и хотел жениться на девушке как можно скорее. Ей казалось, что она стала избранной. Девушка гордилась тем, что парень выбрал именно ее, она чувствовала себя особенной.

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Однако несколько дней назад все изменилось. Девушка открыла свой электронный почтовый ящик и увидела письмо от жениха. Ранее он не писал ей на почту, потому она сразу заподозрила неладное.

В письме от имени жениха было указано, что он уходит от невесты. В качестве доводов парень отметил, что они несовместимы, он находится на другом "духовном уровне", а девушка якобы слишком "незрелая".

Она не могла поверить тому, что прочла. Девушка рассказала обо всем этом своим родителям, те лишь отметили, что ей повезло "увернуться от пули". Однако она не могла смириться с происходящим. Ей казалось, что жениха будто бы "подменили".

И тогда она поняла, что все случилось после того, как ее парень поужинал со своими родителями. По словам девушки, они очень токсичные люди, которые умеют манипулировать. Из-за этого невеста думает, что письмо могло быть написано или родителями жениха, или же им самим, но под влиянием родственников.

Теперь девушка не знает, как ей правильно поступить. Она хочет отомстить парню, ведь он разбил ей сердце. Однако девушка понимает, что может поступать неправильно.

Сейчас обиженная невеста собрала все подарки от парня, которых оказалось не так и много. Также у нее есть приглашения на свадьбу и несколько милых вещичек, которые напоминают ей о сорванной церемонии бракосочетания. Девушка хочет отдать все это родителям своего бывшего, потому что во всем винит их.

"Это первый раз, когда я была помолвлена и рассталась из-за глупого электронного письма. Кроме того, у меня никогда не возникало впечатления, что я нравлюсь его родителям, так докажет ли это их правоту, что я чудовище и никогда не предназначалась для их милого драгоценного мальчика? Это последнее, что я хочу сделать, но я хочу своей мелкой мести", - написала девушка.

В комментариях пользователи начали давать советы. Одни считают, что девушке не стоит пытаться отомстить парню, ведь так она сделает себе еще больнее. Другие же предлагают более изощренные идеи для мести. Комментаторы пишут:

"Лучший вид мести — жить хорошей жизнью"

"Зачем тебе отдавать эти вещи, если он даже не просил об этом? Отдай их на благотворительность или выброси на помойку, и умывай руки!"

"Поскольку его родители такие манипуляторы, я бы посоветовал перепроверить, чтобы убедиться, что он действительно отправил электронное письмо".

Напомним, ранее стало известно о другой невесте, которая устроила жениху-изменщику "адскую" месть и ни о чем не жалеет.

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