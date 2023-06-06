Не все любят сюрпризы, однако подобный подход к организации свадьбы все чаще встречается у молодого поколения.

Свадьба-сюрприз - это особый вид свадебной церемонии, который организуется таким образом, чтобы один из молодоженов или гости не знали о предстоящей свадьбе. Свадьба-сюрприз может проходить различными способами.

Например, родственники и друзья могут пригласить жениха и невесту на какое-то мероприятие или встречу, а затем внезапно объявить о свадьбе и приступить к церемонии. Или же пара может пригласить близких, например, на "барбекю", а на месте объявить о том, что прямо здесь и сейчас состоится церемония бракосочетания.

У пользователей Reddit спросили: "Что вы думаете? Устроили бы свадьбу-сюрприз?"

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Пользователи, у которых был похожий опыт, поделились воспоминаниями. Девушка рассказала, что ее друзья тайно устроили женитьбу под предлогом вечеринки. Она была очень огорчена, поскольку пропустила это событие из-за того, что задержалась на работе:

"Я пошла на работу в ночь, когда у моего друга дома была вечеринка в честь Хэллоуина. Я думала, что это будет обычная тусовка до 2 часов ночи. Но в 8:30 я увидела на Facebook, что он женился. Я была в шоке".

"Почему вы так интересуетесь, буду ли я на барбекю в воскресенье? Там будет что-то, кроме барбекю?" - пошутил другой пользователь.

Еще один юзер рассказал, что его родственница тайно устроила свадьбу во время помолвки. Получилось неудобно, поскольку многие родные не планировали ехать издалека на помолвку, и надеялись, что в будущем будет свадьба, на которую прибудут.

"Согласен с тем, что это плохая идея. Моя тетя устроила свадьбу-сюрприз на своей помолвке. Кстати, я догадался об этом. Куча дальних родственников не приехали, так как они сказали, что вместо этого поедут на свадьбу. Мой отец и его братья были расстроены, ведь они не знали, поэтому были одеты не очень официально", - вспомнил комментатор.

Другой пользователь заявил, что его родные живут далеко, поэтому приезжают в гости только в том случае, если повод действительно очень веский - на обычную вечеринку они не согласятся.

"Я не могу заставить свою семью приехать ко мне на что-то менее глобальное, чем, например, выпускной, так что это не для меня. Но если вы живете достаточно близко к большинству из вашего списка гостей, то все может получиться", - сказал он.

Большинство комментаторов все же считают, что свадьба-сюрприз - это нетипичное мероприятие, и, как правило, оно огорчает гостей по двум поводам: если бы они знали, что это свадьба, то выглядели бы лучше, а также подарили бы более дорогостоящий подарок.

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