Женщина отчаялась и уже думает о разводе.

Порой случается так, что даже самый крепкий брак может начать рушиться. И не всегда это случается из-за скандалов, измен и прочего. К примеру, все может "убить" упрямство одного из партнеров, который в упор не видит проблему и отказывается что-то с ней делать.

Так, на Reddit появилась история женщины, муж которой превратил ее жизнь в настоящий ад. Они вместе уже девять лет, их отношения можно было назвать идеальными. Но все изменилось четыре года назад, когда супруг сильно поправился.

"Когда мы встречались, он был стройным и спортивным. То, что он набрал вес, для меня не было проблемой. Пока он не начал храпеть. Каждую ночь будто бензопила работает прямо в моем ухе. Это психологическая пытка, особенно после родов", - рассказала она.

Видео дня

Казалось бы, банальная проблема. Многие мужчины храпят и не дают своим женам спать. Но эта женщина настолько устала от громкого сна своего мужа, что уже дошла до отчаяния. Мало того, что он отказывается признавать проблему, так он еще и требует, чтобы супруга спала с ним в одной комнате.

"Я уходила в другую комнату, а он просыпался, ложился рядом со мной и снова начинал храпеть. Это могло бы привести к спорам, но у меня нет на это сил. Он говорит, что не может уснуть, если я в другой комнате. Единственный раз, когда я могла спать спокойно, это когда он уехал из города в командировку. За эту неделю я убрала весь дом, гараж, крыльцо, приготовила еду, придерживалась правильного распорядка дня со своими тремя маленькими детьми. Я чувствовала себя прекрасно. Именно тогда я поняла, как сильно его храп влияет на меня", - рассказала женщина.

Она пыталась поговорить с мужем, просила его похудеть или же сходить к врачу. Но он не хочет бороться с храпом. Теперь женщина раздражена, она постоянно выглядит измученной, мало спит и попросту ненавидит свою жизнь.

"Я так сильно его люблю, но теперь мне кажется, что я даже не могу встать с постели. Кофе, энергетики, ничего не помогает. Мое тело истощено. Мое здоровье на исходе. Мне стало так плохо, когда я пыталась пить кофеин, чтобы не засыпать днем, что у меня заболели почки", - призналась она.

Сейчас она не знает, как ей поступить. Уходить от мужа из-за храпа она не хочет, ведь все-таки любит его и считает такую причину для развода весьма глупой.

Что советуют пользователи

Комментаторы советуют женщине не терпеть храп мужа. Пользователи считают, что мужчина попросту является эгоистом. Помимо этого, многие предположили, что храп может быть признаком опасной болезни - апноэ. Они пишут:

"Что? Почему он заставляет тебя спать рядом с ним, учитывая, что ты не можешь спать? Он плаксивый ребенок? Взрослый мужчина может спать самостоятельно, чтобы вы могли наслаждаться жизнью. Боже мой!"

"Спите в другой комнате, пока он не решит эту проблему. Дело не в том, что ему нужен сон (рядом с вами), а в том, что вы лишаетесь сна, а это является формой пытки!"

"Похоже, у него апноэ. Поставь ультиматум: он пойдет к врачу или ты уйдешь. Он действительно хочет, чтобы ты проснулась и нашла его мертвым? Мужчина, который тебя любит, так бы не поступил".

Что делать, если муж храпит

Ранее УНИАН рассказывал о девушке, которую достал храп возлюбленного. Она устала терпеть и придумала необычный способ "мести". Девушка записала храп на диктофон, чтобы доказать своему избраннику всю серьезность ситуации.

Но его это лишь насмешило. И тогда девушка придумала, как заработать деньги на храпе своего парня.

Вас также могут заинтересовать новости: