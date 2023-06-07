Один из сигналов - слежка в соцсетях.

Психологи говорят, что каждый человек может по-настоящему любить только раз в жизни, а все остальные партнеры - это лишь тени того, кто был воистину близок к их сердцу. Однако не всем суждено провести всю жизнь с тем самым человеком, поэтому все что нам остается - греть душу приятными воспоминаниями.

Но в этом есть и "минус". Как оказывается, женщины могут быть настолько ревнивыми, что могут "выносить мозг" мужчинам из-за их бывших. Чтобы вы зря не изводили себя и своих вторых половинок, рассказываем вам, как понять, что он до сих пор любит свою бывшую.

Он хранит вещи, связанные с ней

Если у мужчины остались переписки, фотографии, вещи его бывшей возлюбленной, то это говорит лишь о том, что он не может попрощаться со своим прошлым, что эта девушка была для него настолько важна, что он готов хранить воспоминания о ней всю жизнь.

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Сравнивает ее с вами

Каждый из нас сравнивает своего нынешнего партнера с бывшим. На самом деле, это нормально, так как все познается в сравнении. Но если ваш любимый в разговоре с вами часто упоминает ее имя, значит, здесь не все так чисто. Это не повод лезть в его телефон, но сигнал о том, что вам стоит задуматься.

Эмоционально реагирует на бывшую

В моменты выяснения отношений девушек часто "заносит". Поэтому мы можем наговорить много лишнего о бывшей партнера. Если он слишком эмоционально реагирует на это и просит вас больше ни слова о ней не говорить, значит, его чувства к ней не остыли.

Слежка в соцсетях

Если мы не любим человека и забываем о нем, то нам в принципе неинтересно наблюдать за его жизнью. А если нет - мы остаемся в "подписках" друг друга и следим за каждым шагом, чтобы быть в курсе всех событий. А вдруг еще один шанс предоставится на возобновление отношений.

Контакт с эксом

Порой нам сложно раз и навсегда попрощаться с человеком, который был огромной частью нашей жизни. Поэтому мы продолжаем дружеское общение. Но, как известно, дружбы между мужчиной и женщиной не бывает.

Напомним, от чего мужчины на самом деле теряют голову.

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