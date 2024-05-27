Долгоносик - очень упрямый "парень", поэтому в борьбе за урожай придется приложить немного усилий.

Клубника считается не очень прихотливой ягодой, но возле нее тоже нужно походить: прополоть, подрыхлить, полить, подкормить в разумных дозах. Но все может испортить главный враг садовой земляники - долгоносик. Он подъедает бутоны цветочков и таким образом уничтожает будущий урожай. Объясняем, как избавиться от долгоносика на клубнике народными средствами - без "химии".

Долгоносик на клубнике - признаки

Долгоносик - это небольшой черно-серый жучок, длиной около 2-3 мм и с длинным хоботком, из-за которого и получил название. Жук долгоносик просыпается после зимовки в конце апреля - начале мая и начинает питаться листьями клубники - прогрызает дырки. Но серьезные проблемы начинаются во время цветения ягоды - вредитель откладывает яйца в бутоны не распустившихся цветов, надгрызает их. Затем личинки просыпаются, бутон отсыхает и отпадает. В почве личинки окукливаются и становятся жуками, которые продолжают питаться листьями аж до зимы.

Один из признаков того, что на клубнике живет долгоносик - это черные точки по центру цветка. И, если с кустов вдруг начали сыпаться бутоны - это он уничтожает ваш урожай. Видео дня

Вредитель особенно неравнодушен к клубнике ранних сортов, но от малины и ежевики он тоже не откажется, поэтому, чтобы не остаться совсем без ягод, с жуком нужно бороться.

Как избавиться от долгоносика

С помощью химических средств бороться с вредителем можно только до цветения и уже после сбора урожая - иначе вы погубите пчел, а употреблять ягоды с куста, обработанного "химией" можно не ранее, чем спустя 3 недели (а то и позже). Агрономы советуют остановиться на народных способах борьбы с жуком:

обработайте кусты крепким раствором горчицы - растворите пару столовых ложек сухой горчицы в литре воды и опрыскайте ягоду, это отпугнет вредителя;

опрыскайте раствором мятного зубного порошка - его готовят по такой же технологии, как и горчичный;

можно применить отвар полыни - взять 1 кг подвяленной травы, залить 4 л воды и прокипятить в течение 10 минут. Эту жидкость нужно процедить, долить водой, чтобы получилось всего 10 л и добавить 1/4 часть хозяйственного мыла.

Эти рецепты хороши до цветения и после сбора урожая.

Чем обработать клубнику от долгоносика во время цветения и плодоношения? Если ягода у вас уже цветет и плодоносит, то здесь поможет старый дедовский метод - стряхивание долгоносиков в ведро.

Делать это нужно будет ранним утром, когда жуки выходят из почвы, заползают по стеблю к цветкам и ждут восхода солнца. В этот момент нужно резким движением встряхнуть кусты, подставив под них ведро - оцепеневший от холода жук не сможет убежать. Таким образом можно устранить до 80% вредителей. Важно делать это перед рассветом - солнце пригреет и долгоносики станут очень активными.

И еще пара советов. Старайтесь не сажать рядом с кубникой малину и ежевику, чтобы жуки не мигрировали туда-сюда. Осенью нужно перекопать междурядья клубники, а весной собрать и сжечь остатки листьев, чтобы жукам негде было жить.

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