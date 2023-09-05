Рассказываем, какие цветы сеять в сентябре и что выбрать среди луковичных и многолетников.

Опытные садовники знают, что высаживание цветов в начале осени имеет ряд преимуществ. Во-первых, такая методика позволит увидеть цветение ранней весной, а во-вторых сентябрь - удачное время, так как уборка многих овощей прошла, и есть время для сада. УНИАН выяснил, что можно посадить в сентябре на клумбе.

Какие цветы можно посадить в сентябре из луковичных культур

Существуют пять видов растений, которые спокойно можно высадить в сентябре - позже они уже не приживутся, поэтому сохраняйте список и в ближайший выходной приступайте к посеву:

гиацинты - на 15-18 см (крупные луковицы) или 8-10 см (мелкие), в открытой местности участка;

- на 15-18 см (крупные луковицы) или 8-10 см (мелкие), в открытой местности участка; крокусы - на 10-12 см, в открытой локации или под деревьями, которые распускаются поздно;

- на 10-12 см, в открытой локации или под деревьями, которые распускаются поздно; лилии - на 10-12 см (низкорослые сорта), 15-20 см (высокорослые), на солнечном участке с небольшим количеством тени;

- на 10-12 см (низкорослые сорта), 15-20 см (высокорослые), на солнечном участке с небольшим количеством тени; нарциссы - на 15-25 см (крупные луковицы), 10-13 см (мелкие), на хорошо освещенном участке с рыхлой почвой;

- на 15-25 см (крупные луковицы), 10-13 см (мелкие), на хорошо освещенном участке с рыхлой почвой; тюльпаны - на 15-20 см, на участке с большим количеством солнца и отсутствием сквозняка.

Любые сезонные цветы в сентябре можно высадить, если вам этого хочется - при соблюдении правил посадки растения будут радовать своим цветением несколько месяцев.

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Какие многолетние цветы можно посадить в сентябре

Сентябрь отлично подходит не только для высаживания новых культур, но и для пересадки рассады или уже взрослых растений на новые места. Если не знаете, какие цветы посадить в сентябре, чтобы они расцвели весной раньше остальных, сверяйтесь со списком:

анютины глазки - посадка в любое место на участке, но при наличии водопроницаемого грунта;

- посадка в любое место на участке, но при наличии водопроницаемого грунта; ирисы - деление куста и высадка на солнечный, защищенный от ветров участок с низкой кислотностью;

- деление куста и высадка на солнечный, защищенный от ветров участок с низкой кислотностью; незабудки - посев семян на клумбу в тени или полутени;

- посев семян на клумбу в тени или полутени; пионы - деление куста и высадка на солнечный участок с легким затемнением;

- деление куста и высадка на солнечный участок с легким затемнением; флоксы - деление куста и посадка на солнечный участок с хорошо увлажненной почвой.

Также можно высадить любимые многими украинскими женщинами цветы - мальвы. Они будут лучше всего себя чувствовать в легкой плодородной почве с нейтральной реакцией.

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