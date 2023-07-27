Рассказываем, чем подкормить крыжовник, чтобы ягоды были крупные и сладкие.

Опытные агрономы говорят, что крыжовник начинает плодоносить уже в июле - в этот период важно использовать правильные удобрения, чтобы укрепить куст, улучшить качество урожая и защитить растение от вредителей. УНИАН расскажет, чем подкормить крыжовник во время плодоношения.

Чем подкормить крыжовник в августе и конце июля

Во время и после плодоношения аграрии советуют использовать минеральные и органические удобрения. Идеально подойдет сульфат калия, суперфосфат или калийная соль. Вам нужно растворить 30 грамм средства в ведре воды объемом 10 л. Сначала полить кустарник теплой водой, а потом внести подкормку в приствольный круг. Такая процедура поможет восполнить дефицит калия и фосфора, а также заложить почву для урожая в следующем году.

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Если вы сомневаетесь, можно ли крыжовник подкормить золой в это время, послушайте дачников со стажем, они дают положительный ответ и делятся рецептом:

300 гр биогумуса;

1 кг древесной золы;

10 л воды;

любая мульча.

В воде нужно растворить указанное количество биогумуса, размешать и полить куст. Затем посыпать древесной золой, а сверху под куст выложить солому или опилки. Так удобрять крыжовник можно 1 раз в два года, чаще нельзя - растение может стать восприимчивым к болезням.

Чем подкормить крыжовник из натуральных компонентов

Подкормка крыжовника народными средствами тоже возможна, если вы по каким-то причинам не хотите обращаться к "химии", или просто желаете снабдить растение дополнительной дозой полезных веществ. Идеальный вариант - травяной настой, который готовится так:

сорняками, выкопанными или срезанными на огороде, заполнить бочку наполовину;

залить доверху водой;

закрыть крышкой;

оставить настаиваться, периодически помешивая.

Как только вы увидите, что перестал выделяться газ, а сам настой потемнел, поймете - подкормка готова. Ее нужно развести водой в соотношении 1:10 и вылить под каждый куст по ведру полученного удобрения. Если хотите опрыскать крыжовник, то разводить средство нужно в другой пропорции - 1:20.

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