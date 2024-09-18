Разбираемся, как обрезать смородину на зиму и почему черную и красную смородину обрезают по-разному.

Дачники осенью становятся ленивыми и все меньше внимания уделяют огороду и саду. Очень часто обходят они и смородину, которую нужно как минимум подрезать, а, возможно, и проредить. Как обрезать смородину перед зимой, когда это лучше делать и чем отличается обрезка черной смородины и красной - рассказываем ниже.

Когда обрезать смородину - как определить правильное время

Понять, когда обрезать смородину осенью очень просто - это нужно делать, как только она сбросит листья. Если ориентироваться на календарь, то это обычно происходит в сентябре, но если осень теплая и сухая, то обрезать кусты можно в октябре и даже ноябре.

Обрезка черной и красной смородины несколько отличается, но на самом деле делать это несложно. Давайте разберемся, как.

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Как правильно обрезать смородину перед зимой - черную, красную и белую

Обрезка черной смородины осенью неложная. Начинающим садоводам или тем, кто обрезает смородину впервые, советуют делать это поэтапно. Вооружитесь секатором, а возможно и кусторезом, если ветки очень толстые, и для начала уберите под кустом опавшие листья, ветки и траву.

Как обрезать черную смородину осенью:

сначала у кустов, которым больше 4 лет, нужно удалить 2-3 старые ветки (побуревшие) и те, которые покрыты лишайником - они не плодоносят;

вырезать засохшие, сломанные, больные и те, которые повреждены насекомыми;

отрезать ветки, которые лежат просто на земле;

удалить короткие прикорневые побеги, если видите, что они просто загущают куст, но ягод не дают;

укоротить годовой прирост веток примерно на 5 см.

Если середина куста сильно загущена, то ее также можно проредить, чтобы внутрь попадали солнечные лучи и было больше воздуха - но не переусердствуйте, особенно если обрезаете куст впервые, чтобы не доставлять ему стресса.

Если куст смородины молодой, то у однолетнего саженца обрезают веточки, оставляя по 1-2 пары почек (если саженцу 1 год) или оставляют 3-4 самых крепких побега и срезают невызревшие верхушки - если кусту уже два года.

После обрезки куст смородины можно подкормить - ранее мы рассказывали, чем подкормить смородину осенью для богатого урожая - и замульчировать приствольный круг.

Как обрезать красную смородину и белую перед зимой

Теперь давайте разберемся, как правильно обрезать красную смородину (и белую), так как этот процесс несколько отличается от обрезки черной.

Красная и белая смородина разрастается не так сильно, как черная, поэтому и обрезать их нужно меньше и реже:

следует удалить только больные и пораженные вредителями ветки;

можно срезать тонкую и невызревшую прикорневую поросль;

отрезать невызревшую к осени верхнюю часть побегов.

От молодых побегов не спешите избавляться, у красной и белой смородины плодоносят букетные ветки и укороченные годичные приросты.

Как обрезать старую смородину

Старым кустам нужна омолаживающая "стрижка". Черная смородина нуждается в такой обрезке на 8-й год, но через года четыре куст ве равно придется заменить. Красную смородину омолаживать нужно аж на 15-й год, но спустя три года также придется заменить молодым.

Омолаживающую обрезку можно делать поэтапно - в течение 2-3 лет, или же за один раз. Если кусту до 10 лет, то его лучше обрезать понемногу каждый год - удалять где-то треть засохших, больных веток, а потом уже неправильно растущих. Срезы веток нужно сразу же опудрить золой.

Обрезка смородины под корень делается, если куст совсем дряхлый - тогда его попросту срезают весь, припудривают золой и мульчируют соломой, опилками или торфом. Если он отойдет, то весной проливают раствором фунгицида и подкармливают и затем уже занимаются с ним как с молодым саженцем.

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