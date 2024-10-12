Разбираемся, обязательно ли перекапывать огород осенью и зачем это делать.

Осенняя перекопка огорода раньше не обсуждалась - перекапывали и все. Но сейчас огородники все чаще спрашивают, когда лучше перекапывать огород - осенью или весной? И вопрос таки справедливый - оказывается, у перекопки под зиму есть свои плюсы и минусы.

Когда надо перекапывать огород - с осени или весной

У осенней перекопки огорода есть свои плюсы и, как оказалось, минусы. Плюсов, конечно, больше:

осенью огород перекапывают, чтобы насытить почву удобрениями, которые вносят под перекопку;

перекопанные грядки снег быстрее напитывает влагой;

сорняков будет меньше - их семена окажутся сверху и погибнут;

это же произойдет и с вредителями - личинки и бактерии на поверхности просто не выживут в мороз.

Также благодаря осенней перекопке почва - более рыхлая и весной быстрее прогревается. Перекапывая участок, можно сразу избавляться от скопившегося на нем мора в виде палок, камней, остатков сорняков и т.п. - то есть, к весне получим чистенький огород.

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Теперь о минусах - их меньше, но они есть:

при перекопке погибают не только вредители, но и полезные насекомые и их личинки, что влияет на плодородие почвы;

есть вероятность, что поле перекопки наверху окажется менее плодородный слой почвы.

Так что делать и как правильно перекапывать огород - осенью или же приступить уже весной?

Опытные земледельцы советуют в этом деле обратить внимание на тип почвы на участке:

тяжелую и глинистую почву нужно обязательно перекопать осенью;

если почва рыхлая и легкая - достаточно взрыхлить;

песчаную почву - не трогать до весны.

В теплых регионах почва более сухая и ей не нужна частая перекопка. И, наоборот - в холодном и влажном климате грунт уплотняется и поэтому его нужно перекапывать.

Когда перекапывать огород на зиму и как это делать

Итак, если вы поняли, что ваш огород нуждается в осенней перекопке, то тогда приступайте к делу. Делать это следует после того, как собран урожай и все убрано на участке.

Перекапывают огород до конца октября - начала ноября, в зависимости о погоды - нужно успеть это сделать до первых заморозков и затяжных дождей.

Как правильно перекапывать огород осенью:

под картошку, морковь, свеклу, тыквы и дыни - грядки перекапывают на глубину 25-30 см (это штык лопаты);

под помидоры, огурцы, перец, редис и бобовые - достаточно перекопать на 5-10 см.

Если перекопку делаете не впервые и почва не тяжелая, то слои можно не переворачивать, а перекладывать - так будет легче. Если же земля необработанная или же тяжелая и каменистая, тогда придется переворачивать пласты грунта.

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