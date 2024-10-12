Осенняя перекопка огорода раньше не обсуждалась - перекапывали и все. Но сейчас огородники все чаще спрашивают, когда лучше перекапывать огород - осенью или весной? И вопрос таки справедливый - оказывается, у перекопки под зиму есть свои плюсы и минусы.
Когда надо перекапывать огород - с осени или весной
У осенней перекопки огорода есть свои плюсы и, как оказалось, минусы. Плюсов, конечно, больше:
- осенью огород перекапывают, чтобы насытить почву удобрениями, которые вносят под перекопку;
- перекопанные грядки снег быстрее напитывает влагой;
- сорняков будет меньше - их семена окажутся сверху и погибнут;
- это же произойдет и с вредителями - личинки и бактерии на поверхности просто не выживут в мороз.
Также благодаря осенней перекопке почва - более рыхлая и весной быстрее прогревается. Перекапывая участок, можно сразу избавляться от скопившегося на нем мора в виде палок, камней, остатков сорняков и т.п. - то есть, к весне получим чистенький огород.
Теперь о минусах - их меньше, но они есть:
- при перекопке погибают не только вредители, но и полезные насекомые и их личинки, что влияет на плодородие почвы;
- есть вероятность, что поле перекопки наверху окажется менее плодородный слой почвы.
Так что делать и как правильно перекапывать огород - осенью или же приступить уже весной?
Опытные земледельцы советуют в этом деле обратить внимание на тип почвы на участке:
- тяжелую и глинистую почву нужно обязательно перекопать осенью;
- если почва рыхлая и легкая - достаточно взрыхлить;
- песчаную почву - не трогать до весны.
В теплых регионах почва более сухая и ей не нужна частая перекопка. И, наоборот - в холодном и влажном климате грунт уплотняется и поэтому его нужно перекапывать.
Когда перекапывать огород на зиму и как это делать
Итак, если вы поняли, что ваш огород нуждается в осенней перекопке, то тогда приступайте к делу. Делать это следует после того, как собран урожай и все убрано на участке.
Перекапывают огород до конца октября - начала ноября, в зависимости о погоды - нужно успеть это сделать до первых заморозков и затяжных дождей.
Как правильно перекапывать огород осенью:
- под картошку, морковь, свеклу, тыквы и дыни - грядки перекапывают на глубину 25-30 см (это штык лопаты);
- под помидоры, огурцы, перец, редис и бобовые - достаточно перекопать на 5-10 см.
Если перекопку делаете не впервые и почва не тяжелая, то слои можно не переворачивать, а перекладывать - так будет легче. Если же земля необработанная или же тяжелая и каменистая, тогда придется переворачивать пласты грунта.
Ранее мы также рассказывали, когда сажать свеклу под зиму.