Рассказываем, зачем обрывать листья у перцев и как это делать, чтобы не повредить растение.

Начинающие дачники рано или поздно задаются вопросом, нужно ли обрезать верхушки у перцев и зачем так делают опытные огородники. В этом материале мы расскажем, что такое первая развилка у перца, нужно ли прищипывать куст и зачем это делать.

Формируем правильный куст - что обрывать у перца

Удаление цветков, которые выросли после первого разветвления стебля, является одной из важнейших мер по уходу за перцем. Ее значение трудно переоценить - если оставить этот первый, так называемый коронный бутон, растение пойдет в бурный рост и лишняя зеленая масса будет отбирать необходимые для плодов питательные вещества, они будут мелкими и их будет мало.

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Этапы, которые позволят сформировать правильный куст:

Первая развилка у перца появляется, когда рассада вырастает до 12-20 сантиметров и появляется коронный бутон, его нужно удалить.

Второй этап проводится при высадке рассады на огород или в теплицу. Кусты формируются в один стебель или два - по такой схеме убирается и коронный бутон, и по одному цветку на каждой последующей развилке. Побеги, на которых не завязались плоды, удаляются.

Чтобы получить свои семена, оставляют 2-3 куста с коронным бутоном.

Нужно ли обрывать нижние листья у рассады перца - подскажет сорт

К разным сортам применяют разные подходы по формированию куста. Низкорослые, карликовые сорта перца, которые вырастают до 30-40 см, прищипывать и пасынковать не нужно. Они и так не растут в высоту и самостоятельно пускают достаточное количество боковых побегов.

Поэтому с маленьких и компактных сортов ничего обрывать не нужно, разве что увявшие нижние листья и побеги, которые растут внутрь. Нижние листья обрезаются до первых побегов с завязями. Если побег крупный, но на нем нет завязи, его тоже можно удалить, чтобы не тянул влагу и питание.

Среднерослые сорта можно пасынковать, чтобы добиться более разветвленного бокового разрастания. В результате количество плодоносных побегов должно составлять 4-5 на одном кусте.

Высокорослые сорта, которые растут в один стебель высотой 1-1,2 м, тоже в прищипывании могут не нуждаться. Такие сорта не всегда дают огромное количество зеленой массы, и если на пакете с семенами указано, что сорт не склонен к формированию боковых побегов - прищипывание может испортить куст и не увеличить, а даже существенно снизить урожай.

Важно: в условиях повышенной влажности нижние листья у перца удаляют, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха и предотвратить развитие грибков. Обрезают по несколько листков за раз, чтобы растение легче пережило стресс от вмешательства. В засушливую погоду полное отсутствие нижней кроны может, наоборот, способствовать чрезмерному пересыханию почвы.

Сознательные производители уже печатают на упаковках с семенами перца схемы формирования того или иного растения. Поэтому, перед тем как вмешиваться в процесс роста куста, внимательно изучите характеристики сорта, который вы собираетесь вырастить.

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