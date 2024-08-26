Лунный календарь огородника подскажет, что обязательно нужно сделать на участке в сентябре.

В сентябре дачники почти не имеют хлопот, связанных с посевами семян. Главной задачей этого месяца является сбор урожая поздних овощей и фруктов. После этого сад обрабатывают от вредителей и проводят санитарную обрезку. Также в сентябре можно заготавливать черенки, размножать клубнику, сажать озимые и тепличные культуры.

На здоровье и рост растений напрямую влияет Луна. По её фазам дачники определяют удачные для различных работ на огороде даты. Лунный посевной календарь подскажет, в какие дни можно заняться обработкой сада и посевами, а когда лучше отложить визиты на дачу.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2024

1 сентября - хороший день для уборки урожая на длительное хранение, а также сбора семян и луковиц для посадки в следующем году. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, осенняя посадка и пересадка цветов, заготовка черенков.

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2-4 сентября - дни новолуния. Для посева и посадок период не очень удачный. Можно перекапывать участок, обработать от болезней, убрать сорняки и опавшие листья.

5-8 сентября - посадка и пересадка роз, винограда и других вьющихся культур, а также скороспелой зелени. Сбор урожая тыквы, кабачков, картошки, сливы. Замачивание семян. Можно подкармливать растения калием и фосфором, но не рекомендуется прививать, обрезать и обрабатывать от вредителей.

9-11 сентября - сбор урожая, семян и луковиц, пересадка цветов из клумбы в горшки. Собранные в этот день плоды будут долго храниться в свежем виде, а срезанные для букета цветы долго не завянут. Не рекомендуется сеять семена, поливать и пасынковать растения.

12-15 сентября - хорошие дни для посева культур, которые зимуют в открытом грунте. Можно вносить минеральные и органические удобрения, заготавливать луковицы и корни, размножать и делить растения. Начинается подготовка к морозам - мульчирование почвы, санитарная обрезка и укрытие грядок от морозов. Не стоит обильно поливать растения.

16-19 сентября - дни полнолуния. Посевной календарь не рекомендует беспокоить растения. Можно заготавливать субстрат, сделать уборку, уничтожить сорняки, собрать опавшие фрукты.

20-22 сентября - не рекомендуется обрезать ветки, травмировать корни и удалять усы клубники - все нанесенные раны будут долго заживать. Для остальных задач дни удачные. Можно посадить сидераты и озимые культуры, посеять овощи в теплице, лечить заболевания сада, удобрять и черенковать растения.

23-26 сентября - хорошие дни для внесения удобрений. Они принесут двойную пользу. Можно заняться санитарной обрезкой деревьев, винограда, кустарников и живой изгороди. Не рекомендуется высаживать деревья и сеять овощи в теплице.

27-29 сентября - сбор и замачивание семян, заготовка черенков, эксперименты с размножением растений и выведением новых сортов. Пересадка цветов и кустарников. Можно собирать урожай и срезать цветы. Не рекомендуется делить корни, сажать многолетники, а также применять ядохимикаты.

30 сентября - сбор урожая поздних овощей и фруктов. Обработка и побелка сада. Мульчирование грядок и защита от морозов. Можно удобрять участок и обрабатывать фунгицидами. Не рекомендуется сажать розы и малину, срезать цветы и обильно поливать растения.

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