Узнайте, как защитить огурцы от черной тли и клещей простыми народными средствами.

Черная тля очень опасна для овощей и может погубить их за считанные дни. Особенно часто вредитель атакует огурцы. Если на листьях вы видите черные точки - пора начинать борьбу. Для профилактики дачникам рекомендуется обработать саженцы заранее, ещё в апреле или мае.

Мы расскажем, как сделать универсальное средство от тли, чтобы овощи были в безопасности. Эффективный препарат можно приготовить в домашних условиях и применять не только на огурцах, но и других растениях.

Какой самый эффективный препарат от тли

Все садоводы сходятся во мнении, что лучшее средство от тли - это физическое удаление с помощью струи воды или щетки. При таком способе насекомые падают с растения на землю. Однако они не умирают и снова могут залезть на листья.

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Чтобы избавиться от вредителей навсегда, приготовьте народное средство от тли и опрыскайте огурцы. Хорошую эффективность показывает мыльный раствор. В 10 л воды растворите 5 столовых ложек жидкого мыла и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Смесь обволакивает насекомых и смывает с кустов. Если тля вернулась, повторите обработку через 5 дней.

Хорошо помогает от насекомых отвар луковой шелухи. 200 г очистков залейте 10 л кипятка. Оставьте смесь настояться на 3 дня и опрыскайте проблемные места.

Ещё одно средство от тли в домашних условиях готовят из перекиси водорода. Она также эффективна от других насекомых и болезней. Смешайте 50 мл перекиси 3% и 2 столовые ложки сахара в 1 л воды. Залейте в пульверизатор и обработайте овощные грядки.

Высокую эффективность показывает нашатырный спирт от тли. В ведре воды растворите 50 мл нашатыря и дополнительно 3 столовые ложки жидкого мыла. Вредители очень боятся этого средства.

Если вы думаете, как избавиться от тли на огурцах с помощью химических препаратов, то обратитесь в агромагазин. Инсектициды очень эффективно борются с вредителями, но имеют несколько недостатков. Во-первых, они также убивают полезных насекомых (например, божьих коровок - врагов тли), во-вторых, запрещены в период плодоношения. Если на огурцах появились плоды, применяйте только народные средства.

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