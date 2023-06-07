Рассказываем, всегда ли полезно окучивание картошки и как его правильно проводить.

Даже в регионах-лидерах по картофелеводству на полях и огородах, как минимум в половине случаев, а то и больше, наблюдается неправильно окученная картошка. То есть потрачены собственные силы или деньги на наемных рабочих, а сделали либо ничего, либо еще хуже. Для начала разберемся, что такое окучивание картофеля, для чего оно осуществляется и что будет, если не окучивать картошку.

Как нельзя окучивать картошку - распространенная ошибка

В процессе окучивания земля набирается из междурядий и насыпается в рядки к основанию стеблей растения. Площадь поверхности на картофельном поле возрастает после окучивания в 2-3 раза, таким образом, этот необходимый агротехнический прием значительно увеличивает осушаемость почвы.

Форма рядка после окучивания, если смотреть в разрезе, должна быть приближенной к квадрату, и ни в коем случае не конусообразной, приближенной к трапеции. Во втором случае около основания стебля остается слишком мало почвы. Мало того, что верх узкого рядка начинает усиленно пересыхать, так еще и его толщины не хватает, чтобы выполнить основное назначение окучивания. А это - не только засыпать картофелины землей, чтобы они не зеленели (хотя и это тоже нужный момент). Главная польза от окучивания - чтобы картофель выпустил в земле как можно больше боковых побегов, которые называются столоны и на которых образуются клубни.

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Если верх рядка узкий, он быстро пересыхает, а пускать столоны в затвердевшую землю картофель не будет.

Важно учесть три необходимых для окучивания условия:

Рыхлая почва - условие номер один, без него никак. Весной должна быть хорошо взрыхлена почва, чтобы она не успела взяться дубовой коркой. При окучивании ни в коем случае не засыпать рядок комьями, это отрицательно скажется на урожае, если вовремя не пойдут дожди. Если земля засохла до корки, надо пройтись мотоблоком два раза, чтобы разбить ее на более мелкие кусочки. Влага - без достаточного количества влаги осенью обнаружится, что стебли не пустили в земле никаких боковых побегов, и урожай будет скудным. Время - достаточное, чтобы успели образоваться столоны и вызреть клубни на них.

Важно: для раннеспелых сортов картофеля, таких как 40-дневка, окучивание не применяется. Такая картошка очень быстро вырастает и дает урожай, и от того, что ее засыпать землей, толку будет немного. Даже если она и пустит столоны, на них успеет образоваться лишь много мелких-мелких клубней. Они не успеют вырасти до нормального размера, такую картошку-горошек оставляют разве что на корм свиньям. А что будет, если не окучивать картошку более длительного созревания - почва пересохнет, картофель не пустит столоны и урожай будет меньше.

Очень важно: правильно насыпать землю на верх рядка, досыпая ее непосредственно до стеблей. Стебли не будут пускать столоны до почвы через ямку в 5 сантиметров. Поэтому ростки картофеля после первого же окучивания должны выходить не из углубления наверху рядка, а из земли, насыпанной вокруг стеблей холмиком.

Можно ли окучивать картошку сразу после посадки

Сразу после посадки окучивание проводить не нужно, ведь растению придется пробиваться через намного более толстый слой почвы. Первое окучивание проводится после появления всходов, второе - приблизительно через две-три недели, до цветения. Если кусты не держат форму или из земли вылазят клубни, окучить картофель можно и третий, и четвертый раз.

Углубления между рядками должны получаться не очень глубокими, а сами рядки - широкими, чтобы верх не пересыхал. Узкие высокие рядки после окучивания будут если не во вред, то не на пользу.

Также начинающие огородники интересуются, можно ли окучивать картошку с головой. Этот способ нужен, чтобы защитить ранние посадки от заморозков, которые еще могут вернуться. Сразу после всходов ботву засыпают землей, если холода не прошли, процедуру можно повторять несколько раз.

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