Существует несколько причин, почему "женское счастье" не цветет.

Спатифиллум - это очень популярное комнатное растение, которое выбирают за его красивые белые цветы и живучесть.

Хотя "женское счастье" легко переживет пропущенный полив и недостаток света, главная сложность в том, как заставить спатифиллум цвести. Даже если он будет здоровым и радовать яркими зелеными листьями, нежных белых цветов можно так и не дождаться.

Ранее мы рассматривали, как приготовить домашнее удобрение, которое поможет, если спатифиллум не цветет.

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Как и чем поливать спатифиллум чтобы цвел

Эксперты Love That Leaf поделились с Еxpress советами, как сделать так, чтоб ваше растение цвело "снова и снова".

Для начала они разобрали самые распространенные проблемы, которые мешают "женскому счастью" порадовать вас цветами. Важно учитывать, что это - сезонное растение и цветет оно обычно с февраля по сентябрь.

Во-первых, убедитесь, что цветок получает достаточно света.

"Да, спатифиллумы более устойчивы к слабому освещению, чем большинство других, но это может привести к потере цветков", - объяснили эксперты.

Они советуют перенести "женское счастье" на другое место с более ярким, но непрямым, светом.

Во-вторых, возможно, ваше растение еще слишком юное для цветения и отдает все силы на рост.

"Некоторые производители используют комбинацию тщательно контролируемых условий и гормонов роста, чтобы вызвать цветение. Не обманывайтесь. То, что ваш спатифиллум цвел, когда вы его купили, еще не значит, что он достаточно зрелый для этого", - говорят в Love That Leaf.

В норме цветение наступает, когда "женское счастье" достигает от одного до трех лет. Еще один важный аспект касается подкормки. Хотя этому растению не нужно много удобрений, цветение забирает много энергии. Разберемся, чем подкормить спатифиллум чтобы цвел.

Эксперты рекомендуют использовать удобрения с низким содержанием солей, без мочевины, натрия или хлоридов. Подкармливать растение лучше небольшими порциями, но часто. Это "метод слабой еженедельной подкормки". Необязательно делать это раз в неделю - можно попробовать немного подкармливать цветок во время каждого полива.

В то же время избегайте удобрения с высоким содержанием азота. Хотя это хорошо для листьев, такая подкормка помешает спатифиллуму зацвести.

Важно помнить, что это растение любит слегка влажный, но не мокрый, грунт. Потрогайте почву пальцем - если грунт к нему липнет, но не очень мокрый, можно поливать.

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