Дикий хрен быстро разрастается по всему огороду, если с ним не бороться.

Дикий хрен в небольших количествах не мешает дачникам, поскольку является хорошей приправой для консервации. Но иногда это растение широко разрастается и заполняет весь огород. Вывести хрен из огорода очень трудно из-за мощного и длинного корня. Чтобы избавиться от сорняка, понадобится терпение и немного усилий.

Как вывести хрен на огороде с помощью перекопки

Многие дачники пытаются выкопать хрен вместе с корнем с помощью лопаты, но чаще всего сорняк возвращается. Дело в том, что если хотя бы часть корня растения останется в земле, то оно вырастет вновь, а длина корня может достигать 7 метров.

Механический способ избавления от хрена на участке - самый эффективный. Но чтобы всё получилось, нужно удалить весь корень. Для этого рекомендуется раскопать корневище не лопатой, а вилами, а затем аккуратно вытянуть растение.

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Как вывести хрен на участке с помощью химических средств

Если выкопать корень не получается, попробуйте "отравить" хрен химикатами и подождите, пока он сам завянет. Работы с гербицидами обязательно выполняйте по инструкции, а также надевайте маску и перчатки.

Самые популярные гербициды от хрена называются "Ураган" и "Раундап". Используются эти химические препараты одинаково - нужно немного раскопать землю вокруг хрена, чтобы было видно корень, и сделать в нем надрезы ножом. Затем набрать средство в шприц и впрыснуть в надрезы на корне. Так нужно проделать с каждым отдельным кустом хрена. Со временем сорняк погибнет.

Ещё одно популярное средство от хрена - гербицид "Торнадо". Им опрыскивают листья растения, откуда яд проникает в корень. Будьте очень осторожны, чтобы химикат не попал на овощи. Работайте в безветренный день.

Как вывести хрен с огорода затемнением

Метод затемнения поможет избавиться от хрена, если он растет отдельно от овощей, а не между грядками. Этот способ работает вообще с любыми сорняками.

Хитрость в том, чтобы лишить растение доступа к солнечному свету, без чего оно гарантированно погибнет. Участок земли, где растет хрен, накройте материалом, который не пропускает свет. Это может быть рубероид, шифер, черная пленка или непрозрачная ткань. Края материала закрепите кирпичами. Без света сорняки не смогут размножаться и пропадут сами.

Как избавиться от хрена народными средствами

Если вы не хотите прибегать к химическим средствам, попробуйте использовать народные рецепты против хрена:

Настойка навоза . Возьмите свежий помет или коровяк, и разведите водой в соотношении 1:5. Настоем обильно полейте каждый куст хрена. Свежий навоз быстро "выжжет" сорняк. Перед работой проверьте прогноз погоды, чтобы в следующие несколько дней не было дождя.

. Возьмите свежий помет или коровяк, и разведите водой в соотношении 1:5. Настоем обильно полейте каждый куст хрена. Свежий навоз быстро "выжжет" сорняк. Перед работой проверьте прогноз погоды, чтобы в следующие несколько дней не было дождя. Соль . Раскопайте корень хрена и сделайте в нем надрезы ножом. Затем всыпьте в надрезы соль и закопайте корень. Со временем хрен погибнет.

Обработку народными средствами можно проводить несколько раз за лето, если сорняк не исчез после первого раза.

Как вывести хрен с участка с помощью селитры

Вывести хрен с дачного участка можно удобрением из селитры. Делают это в конце сезона, чтобы сорняков не было на следующий год.

Для этого в течение лета обрывайте листья на хрене, чтобы он не разрастался. Во второй половине лета начните обильно подкармливать сорняк селитрой и продолжайте до первых заморозков. Из-за подкормок корень хрена сильно разрастется, но не сможет пережить зиму и замерзнет к весне.

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