Есть несколько способов, которые помогут собрать обильный урожай даже в жаркую погоду.

Жара может быть очень вредной для урожая. В частности, от нее страдают огурцы. Но есть несколько методов, как спасти огурцы от жары в открытом грунте. О них расскажем далее.

Как уберечь огурцы от жары - секреты огородников

Наиболее очевидный и простой способ, как спасти огурцы от жары - поливать их в утренние и вечерние часы. Как это работает: вода проникает глубже в почву, что приводит к уменьшению испарения. Так влага сохраняется в грунте гораздо дольше.

Спасти урожай поможет и мульчирование. Покрытие грунта опилками или соломой создаст барьер, который будет удерживать влагу в почве. Это поможет защитить корни растений от перегрева.

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Другие методы, как сохранить огурцы в жару:

Создайте тень . Вы можете защитить урожай циновкой, агротекстилем. Еще лучше, если вы посадите его где-то поблизости с высокими растениями.

. Вы можете защитить урожай циновкой, агротекстилем. Еще лучше, если вы посадите его где-то поблизости с высокими растениями. Поливайте огурцы часто, но не обильно. Так вы избежите гниения корней. Поверхностный полив поддерживает влажность в верхнем слое почвы, что очень полезно для растений с неглубокой корневой системой.

Так вы избежите гниения корней. Поверхностный полив поддерживает влажность в верхнем слое почвы, что очень полезно для растений с неглубокой корневой системой. Используйте удобрения. Специальные препараты помогут адаптировать урожай к экстремальным условиям и укрепят их иммунитет. Все дело в том, что биостимуляторы улучшают обменные процессы в растениях, повышают их сопротивляемость жаре и способствуют лучшему усвоению воды и питательных веществ.

Также не забывайте о регулярном опрыскивании огурцов. Чем именно обработать кусты, расскажем далее.

Чем опрыскивать огурцы в жаркую погоду - варианты на любой бюджет

Не менее важным этапом в сохранении вашего урожая является опрыскивание. Чтобы уберечь растения от жары, можете использовать раствор янтарной кислоты. На 10 литров воды вам понадобится 2 г янтарной кислоты. Опрыскивайте кусты полученным раствором утром или вечером.

Не менее хороший вариант - раствор молока и йода. В 1 литр молока (подойдет и обезжиренное) добавьте 10 капель йода. Полученный раствор разведите в 9 литрах воды и опрыскивайте им кусты раз в неделю.

Также можете использовать раствор золы, ведь в ней содержится калий и другие полезные для растений микроэлементы. В 10 литров воды всыпьте 1 стакан древесной золы и оставьте настояться на сутки. Перед использованием желательно процедить смесь.

Как спасти огурцы от жары - чем накрыть кусты

Для сохранения урожая в жаркую погоду очень важно позаботиться о защите растений от солнца. Рассказываем, чем укрывать огурцы от солнца. Лучше всего подойдет специальное агроволокно или теневка. Они хорошо пропускают воздух. Не забудьте закрепить материал, чтобы его не сдувало.

Но есть и более экономный вариант - старые простыни и покрывала. Главное, чтобы ткань не блокировала циркуляцию воздуха.

Не забудьте заглянуть в материал УНИАН о том, как спасти огород от жары. Там мы рассказали о некоторых хитростях опытных дачников.

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