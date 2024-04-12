Узнайте, что лучше садить возле лука, а от каких культур необходимо отказаться навсегда.

И новички, и опытные огородники должны знать, как сажать лук, чтобы он вырос крепким, и радовал своим обильным урожаем. Как правило, проблем с этим не возникает - лук хорошо уживается почти со всеми растениями. Но есть нюансы, поэтому запомните, какое соседство любит лук, а что для него станет фатальным.

Что сажать рядом с луком категорически запрещено - список культур

Каждый садовод должен знать, что посадить рядом с луком эти 5 культур - значит не получить того шикарного урожая, о котором он мечтает. Все потому, что каждое из растений будет конкурировать с луком за влагу и питательные вещества, в итоге и те, и другие не получат их в нужном количестве.

Запомните, что не сажать рядом с луком ни в коем случае:

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бобы;

горох;

редис;

редьку;

фасоль.

Спаржа и шалфей - еще одни культуры, которые плохо "уживаются" рядом с луком. Если вы ослушаетесь советов и все равно высадите их вместе, ждите серьезного снижения урожайности.

Что можно посадить рядом с луком - удачное соседство

Дачники, которые из года в год собирают ящиками этот вкусный овощ, точно знают, можно ли сажать морковь рядом с луком - конечно, да. Она отпугивает луковую моль - опасное насекомое, способное полностью уничтожить культуру.

Вот список того, что можно сажать рядом с луком еще:

свеклу;

брокколи;

лук-порей.

Если вы не знаете, можно ли сажать капусту рядом с луком, то ответ будет однозначно положительным - лук прекрасно себя чувствует и рядом с ней, и рядом с огурцами. То же самое касается и сомнений о том, можно ли сажать помидоры рядом с луком - томаты, так же, как и картофель, не повредят этой "зеленой" культуре.

Также рядом с луком вполне можно посадить редис - он будет отпугивать луковых мух, улиток, кротов и мышей от грядки с луком, а также насыщать почву кислородом.

Какую зелень можно посадить рядом с луком

Начинающие огородники, которые выращивают овощи и зелень не только на своих участках, но и на балконе, часто спрашивают, можно ли сажать петрушку рядом с луком - не будет ли это вредно для растений. Без четкого списка здесь не разобраться, поэтому запоминайте его перед тем как сажать лук:

петрушка;

укроп;

листовые салаты.

Все три культуры отлично защищают лук от болезней и вредителей, помогают укрепить корневую систему, а также насыщают культуру полезными веществами благодаря удачному севообороту.

Можно ли сажать чеснок рядом с луком

Для многих дачников высадка лука и чеснока вместе - вполне нормальное явление, но делать этого нельзя. Причина та же, что и со списком выше - оба растения будут конкурировать между собой за воду, витамины и минералы, поэтому обязательно кто-нибудь из них не уродится. В итоге вместо богатого урожая вы получите в лучшем случае несколько жалких головок.

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