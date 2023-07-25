Дрожжи для полива помидор можно и нужно использовать, но делать это надо правильно.

Главной целью всех огородников, несомненно, является получение максимально хорошего урожая. Для этого они используют различные методы и вещества для подкормки растений, в том числе помидоров. Об одном из них, а именно о том, как правильно подкармливать помидоры дрожжами – расскажем в материале.

Дрожжи для помидор – в чем польза такого удобрения

Для подкормки томатов используют различные методы и средства. Поэтому ответ на вопрос, можно ли поливать помидоры дрожжевым раствором, будет положительным. Дрожжи, как удобрение для помидор, весьма эффективны и полезны, так как они являются альтернативой естественного происхождения химическим средствам и стимуляторам для роста. Дрожжи для подкормки помидор на постоянной основе использовали наши предки.

В дрожжах огромное количество белка, углеводов и аминокислоты, которые сопутствуют их росту и активному плодоношению. Еще в них есть витамины (В и С), много фосфора, магния, калия, фолиевой кислоты - растения получают полноценную подпитку, а их стебли становятся плотнее и крепче.

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Кроме того, дрожжи - удобрение для помидор, которое хорошо обогащает микрофлору на грядках, так как микроорганизмы начинают лучше перерабатывать органику. На удобряемых участках станет меньше вредных бактерий, из-за которых растения заболевают. Подытожим, чем полезны дрожжи для помидор, отметив основные эффекты:

улучшается состав почвы, где вносят удобрение;

темп рост томатов ускоряется, а их выносливость значительно повышается;

объемы качественной зеленой биомассы возрастают;

возрастает иммунитет и устойчивость растений относительно вредителей и различных болезней;

значительно улучшаются вкусовые качества помидор.

Важно знать, что дрожжевая подкормка для помидоров быстро обедняет почву из-за стремительной переработки микроорганизмами перегноя. Они могут вымыть из земли калий с кальцием. Следовательно, чтобы в следующем году не получить скудный урожай, почву нужно удобрять с помощью золы, соломы, травы и листьев.

Как правильно сделать подкормку из дрожжей – простой способ

Дрожжи для полива помидор можно и нужно использовать, о чем мы уже написали. Важно знать, как развести дрожжи для полива помидор, чтобы получить желанный результат. Для приготовления подкормки в 10 литрах немного подогретой воды размешиваем:

10 грамм дрожжей;

пол-литра куриного помета;

500 грамм древесной золы;

5 столовых ложек сахара.

Даем раствору настояться около двух часов, а перед применением его размешиваем с водой в пропорции 1 до 10.

Отметим, что дрожжи и йод для помидор совместимы и никак не исключают применение друг друга. Чтобы защитить растения от фитофторы, под кусты параллельно можно подливать йодную жидкость: на литр воды берем две или три капли йода и четверть литра молока.

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