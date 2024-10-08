Каждый дачник приводит в порядок свое хозяйство перед наступлением холодов.

Подготовка теплиц и огорода к приходу зимы - это далеко не все работы, которые должен выполнить хороший хозяин со своими владениями. Отдельный разговор касается птиц - УНИАН выяснил, чем утеплить курятник на зиму и что еще нужно в нем сделать.

Как подготовить курятник на зиму - проверяем вентиляцию

Первое, о чем нужно подумать - кормушка, поилка и выносные гнезда. И кормушка, и поилка должны быть абсолютно чистые и продезинфицированные, а выносные гнезда поменять на внутренние.

Также важно понимать, какой обогрев сделать в курятнике зимой - все птицы будут переживать холода внутри помещения, поэтому именно внутри должен быть качественный обмен воздуха. Переносной вариант птичника на зиму точно не подойдет, поэтому запоминайте, как обустроить курятник на зиму с точки зрения обогрева:

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поставить в крыше приточную трубу максимально далеко от гнезд;

разместить вытяжную трубу прямо над насестом;

убедиться, что с торцов каждой трубы есть задвижки с поворотом.

Температура в курятнике зимой должна быть выше 15 градусов по Цельсию. В случае, если вы допустите переохлаждения, то куры будут нести меньше яиц, а то и вовсе прекратят это делать.

Насест лучше всего сделать в виде гладкого бруска, к гнездам провести лесенку. Причем учтите, что количество гнезд должно быть в 2 раза меньше, чем куриц. Кормить кур зимой нужно 2 раза в день, но так, чтобы немного еды оставалось и на ночь.

Что стелить курам зимой? Птицы прекрасно зимуют на глубокой подстилке, которую можно сделать из 1 кг извести и 10 см соломы или опилок. Также отлично себя зарекомендовали смеси, в составе которых есть торф.

Полезный совет: можно расставить по углам курятника ловушки от мышей и крыс, иначе они начнут есть чужой корм и нападать на кур. Ни в коем случае не стоит использовать никакие народные средства или родентициды, лучше обойтись ультразвуковыми ловушками.

Чем утеплить курятник на зиму изнутри

Перед тем как утеплить курятник на зиму своими руками, подготовьтесь к тому, что усилий требуют все части курятника - и стены, и крыша, и дверь, и окна. Для стен вполне подойдет минеральная вата или пенопласт, поверх которого можно расстелить металлическую сетку, которая защитит от крыс.

Для утепления крыши изнутри можно использовать любой материал с хорошей терморегуляцией, а поверх натянуть полиэтиленовую пленку. Дверь не запрещено обшить старым одеялом или ковром - курам этого будет достаточно. Все щели в окнах необходимо заделать войлоком и обтянуть окна полиэтиленовой пленкой.

Дополнительно стоит купить в курятник обогреватель, причем, в целях безопасности рекомендуется брать конвектор с электронным термостатом и ставить мощность 1 кВт на 10 кв. м

Как сделать освещение в курятнике зимой

Свет в курятнике зимой должен быть обязательно минимум 13 часов в день. В идеале использовать люминесцентные или светодиодные лампы, или же вкрутить лампочку на 60 Вт. Слишком яркий свет делать не стоит - птиц это раздражает.

Учитывайте, что ламп в курятнике должно быть несколько - 1 Ватт на 1 м2 от площади помещения. Также важно научиться совмещать искусственное и естественное освещение, это благоприятно скажется на качестве и количестве яиц, а также на здоровье куриц.

Чем обработать курятник перед зимой

Дезинфекция очень важна при подготовке птичника к зиме, иначе продукты жизнедеятельности куриц могут стать разносчиками опасных заболеваний.

Запоминайте, как и чем обработать курятник осенью:

освободить помещение от птиц;

убрать мусор, перья, помет;

вычистить кормушки;

смыть известку со стен.

Кормушки, миски, ведра промыть в растворе с добавлением соды, который готовят в пропорции 200 гр порошка на 10 л воды. Все предметы, вымытые в этом средстве, оставить сушиться на открытом воздуха. Потолок, стены, пол и насесты лучше обработать любым специальным дезинфицирующим средством через распылитель. Спустя 2-3 часа смыть обычной водой и проветрить курятник. Если не хотите брать "химию", можете обработать птичник известью или использовать йодную шашку.

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