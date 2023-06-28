Рассказываем, как убрать цветение воды в баке без химии народными методами.

Мало кто из дачников знает, что для полива растений идеально подходит только подогретая вода - холодная снижает способность огородных культур впитывать полезные вещества, а также повышает риски быть атакованными вредителями.

Простой и быстрый вариант подогревать воду - оставить ее в бочке под солнечными лучами, однако тогда возникает вопрос: "Почему зеленеет вода в баке и что с этим делать". УНИАН расскажет, как поступить, если цветёт вода в еврокубе или другой огородной емкости.

Почему зеленеет вода в бочке - главная причина

Прежде чем решать проблему с тем, что сделать, чтобы не цвела вода в еврокубе, важно разобраться с ее сутью. Начнем с того, что вода зацветает не просто так - в ней содержится множество полезных веществ. Именно они становятся привлекательной средой для бактерий, которые, размножаясь, и вызывают цветение.

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Вторая причина - в бочке отсутствует водообмен, как в естественных водоемах. К примеру, вы регулярно берете воду из бака, но не добавляете свежую. Из-за этого старая застаивается, ничем не разбавленная, и начинает зеленеть.

Постоянно цветет вода в пластиковом баке - что делать

Первое, о чем вы должны помнить, если не знаете, чем обеззаразить воду в бочке - ни в коем случае нельзя добавлять в бак медный купорос, как делают многие. Растворенный сульфат меди накапливается в почве и овощах, поэтому использовать его можно только для бассейна.

Существует целых две проверенных альтернативы, что добавить в воду, чтобы она не тухла в бочке:

несколько кристаллов марганцовки;

свежие листья хрена или водных растений.

Кроме этого, приучите себя накрывать бак крышкой - так вы перекрываете доступ солнечных лучей и воздуха к воде, а также регулярно обновлять жидкость в бочке.

Как очистить воду в бочке, если она уже зацвела

Если вы слишком поздно начали читать наши советы и заметили, что вода в баке зеленая с неприятным запахом, используйте огородный лайфхак - разведите в воде 3 ст.л гашеной извести, а затем вылейте этот раствор в бак. Через 2-3 дня жидкость для полива снова будет прозрачной, а стенки и дно бочки чистыми.

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