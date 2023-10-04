Если не знаете, когда сажать лук на головку, обратите внимание на вишню - она вам "даст подсказку".

Далеко не все хозяйки и хозяева знают, как правильно сажать лук севок под зиму и семена лука, чтобы получить урожай без стрелок или просто отличную раннюю зелень. Самое главное - подобрать правильно посадочный материал и выбрать подходящее время для высадки.

Ни в коем случае не используйте для посадки испорченный лук севок или семена, которые не подходят для выращивания в вашей климатической зоне или в той почве, которая у вас на участке.

Зачем сажать лук под зиму

Осенью лук сажают по нескольким причинам, в частности, для того, чтобы уже весной получить урожай. Кроме того, растения, посаженные в осенний период, имеют больше шансов выжить и лучше развиваться, поскольку перед зимой вредители и заболевания обычно не такие активные, как весной. Земля осенью еще теплая, и благодаря этому посаженный лук может лучше укорениться.

Видео дня

Высаживание растений в осеннее время также полезно для почвы - это может способствовать развитию в ней полезных микроорганизмов, благодаря которым ее структура способна улучшиться.

Высадив лук перед зимой, вы сделаете себе большую услугу - у вас будет меньше работы в горячий "весенний" период.

В каком месяце сажать лук под зиму

Это растение осенью сажают в конце октября - перед похолоданием. Идеально это сделать перед заморозками. Нельзя высаживать лук в теплую погоду - если он прорастет до зимы, то потом пропадет.

Есть такая примета, по которой опытные фермеры ориентируются, когда садить растение: если листья с вишни опали - пора приступать к делу.

Чтобы не получить лук со стрелками, придерживайтесь таких правил:

подберите сорт, который менее всего склонен к выбрасыванию стрелок;

храните лук перед посадкой в правильном месте - темном и прохладном, он должен "отдохнуть" и не начать прорастать;

подберите правильное место для выращивания лука - участок не должен быть чрезмерно освещен. Лук, который растет под воздействием очень яркого света, может выбрасывать стрелки;

если лук будет получать слишком много влаги - вы получите стрелки.

Лук также может "стрелять" из-за неправильной глубины посадки.

Лучшие сорта лука под зиму необходимо выбирать, исходя из того, в каком регионе вы находитесь. Например, под Киевом на зелень осенью рекомендуют садить лук-батун, а на головки можно высадить "Радар".

На какую глубину сажать лук севок под зиму

"Радар" считается высоко урожайным и стойким к заболеваниям луком, но самое главное - правильно его посадить. Обратите внимание, лук севок перед высадкой обязательно должен от 10 до 14 дней "отдыхать" в темном и прохладном месте.

Для этого сорта нужно подобрать хорошо осветленный участок. Следите за тем, чтобы там не была слишком высокая влажность. В очень влажной земле лук "Радар" просто сгниет.

Перед высадкой грунт нужно тщательно перекопать и щедро удобрить. Высадите растения на глубину от 2 до 3 сантиметров. При этом между луковицами стоит придерживаться расстояния 10-15 см, так растения смогут свободно расти и не мешать друг другу.

Когда высадите "Радар" - полейте его, но не переусердствуйте. Не забывайте вырывать сорняки, которые могут появиться на участке, засаженном луком.

Посадка лука под зиму на зелень почти не отличается от высадки "Радара". Этот процесс только немного проще - не нужно ждать, пока ваш посадочный материал "отдохнет", - вы можете сразу же сеять семена в подготовленную почву.

Ранее УНИАН опубликовал лунный посевной календарь на октябрь 2023 года, который может помочь распределить работу на целый месяц и в огороде, и в саду.

Вас также могут заинтересовать новости: