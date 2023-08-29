Рассказываем, откуда они берутся и как избавиться от слизней навсегда.

Слизни в огороде - это кошмарный сон для любого садовода, ведь эти прожорливые моллюски способны уничтожить весь урожай и к тому же очень быстро плодятся.

Откуда берутся слизни в огороде

Эти вредители очень любят влагу. Дождливое лето или близко расположенные грунтовые воды создают идеальные для них условия.

На погоду или географические особенности вы не повлияете, но можете оградить свой огород. Вы не поверите, но среди того, чего боятся слизни на огороде:

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щебень;

песок;

соль;

яичная скорлупа.

Строение тела не позволяет им переползать через подобные материалы. Если рассыпать их по периметру, то вредитель просто не сможет попасть к вашим растениям.

Почему нельзя давить слизней? Их останки могут привлечь других вредителей, что приведет к еще большим проблемам. Разберемся, что делать, когда они уже оккупировали ваши растения, чего боятся слизни на огороде и как от них избавиться.

Лучшее средство от слизней уже находится у вас на полке, а потому покупать биопрепараты от слизней не обязательно.

Борьба со слизнями - простой способ

В список того, чем посыпать землю от слизней, входят такие простые средства как:

зола;

торф;

песок;

использованные кофе и чай.

Ими можно посыпать землю вокруг растений. Однако учтите, что золой нужно повторно посыпать каждые 10 дней, а также после дождя. Кофе и чай смогут отпугивать вредителей неделю, после чего нужно снова их насыпать. В то же время торф и песок таких проблем не несут. Для большей эффективности можно смешать торф с песком и золой - затем присыпает верхнюю часть грунта этой смесью.

Слизни в огороде - как избавиться от вредителей

Натуральное бесплатное, средство от слизней, которое вам даже не придется дополнительно покупать - это соль. Она есть в каждом доме и является одним из главных врагов этих вредителей. В идеале, нужно развести 500 г калийной соли в 5 л воды. Когда жидкость потемнеет, ею можно опрыскать листья и почву вокруг растений.

Уксус от слизней также может стать спасением. Просто возьмите 100 мл уксуса на 5 литров воды. Этой жидкостью сможете опрыскать свои растения и землю возле них. Для лучшей эффективности используйте средство раз в неделю в течение месяца.

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