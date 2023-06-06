Рассказываем, как правильно поливать огурцы в теплице и на огороде, в какое время суток и какой водой.

Огурец на 95% состоит из воды, поэтому она огурцам жизненно необходима. Без нее овощи начинают горчить, листья сохнут, а завязи опадают. Как поливать огурцы дома на огороде или в теплице, как лучше - под корень или по листьям, и сколько воды нужно вылить на квадратный метр - УНИАН рассказывает все тонкости, как получить с грядок кондиционные овощи.

Как лучше поливать огурцы - под корень или по листьям

Если стоит хорошая погода, то не имеет значения, каким способом поливать огурцы - под корень или по листьям.

По листьям лучше всего поливать в районе 9 утра - тогда в течение дня вокруг огурцов будет сохраняться повышенная влажность.

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Поливать под палящим солнцем огурцы нельзя - на листьях появятся ожоги.

Если поливаете под корень, то почву под огурцами следует увлажнять в радиусе 15 см и на глубину 15-20 см. Но при этом следите, чтобы земля у корневой шейки была сухой, иначе начнет гнить корень. Поливайте слабой струей, грунт сверху не уплотняйте.

Полив под корень можно делать как утром, так и вечером, когда уже спала жара.

Есть также еще один вариант полива - капельный. Для этого можно установить систему капельного полива, а можно соорудить ее из пластиковых бутылок - донышко обрезать, сделать в бутылках множество отверстий шилом и вкопать в междурядьях.

Важно:поливать огурцы можно только теплой водой - 25-28°С. Тогда излишки влаги будут испаряться, а нужная - идти овощам. Если поливать огурцы холодной водой, то потеряете завязь.

Как часто нужно поливать огурцы в открытом грунте

Правила полива огурцов в открытом грунте такие:

до начала цветения огурцы поливают 2 раза в неделю - нужно будет 4-5 л на 1 кв.м с учетом осадков - если прошел хороший дождь, то полив можно пропустить;

в период роста огурцы поливают 1 раз в 5 дней - количество воды такое же;

когда появились завязи и до окончания сбора нужно поливать 3 раза в неделю - до 8-12 л на 1 кв. м.

С середины августа и до конца сезона огурцы поливают 1 раз в 10 дней из расчета 7-8 л на 1 кв.м.

Важный момент: в холодную или пасмурную погоду поливать огурцы нужно меньше - в это время они плохо всасывают влагу. Если ее будет много, то корни будут загнивать, а на листьях появится грибок.

Как правильно поливать огурцы в теплице

У полива огурцов в теплице - свои особенности. Температура внутри теплицы выше, чем на улице, поэтому огурцы поливать нужно чаще, но небольшими порциями.

Как часто поливать огурцы в теплице:

до начала цветения в солнечную погоду - 1 раз в день, на 1 кв. м площади нужно 3-5 л воды;

после появления завязей и во время сбора урожая - 1 раз в 2-3 дня, на 1 кв. м нужно 10-14 л воды;

с середины августа и до конца огуречного сезона - 1 раз в 1-2 недели, воды нужно будет такое же количество - 10-14 л на 1 кв. м.

Важный момент: правило полива в пасмурную погоду и при похолодании касается и теплицы. В это время внутри нее падает температура, поэтому поливать тепличные огурцы нужно реже - ориентируйтесь на влажность почвы.

Как часто поливать огурцы в жаркую погоду

Что касается жары, то в жаркую погоду огурцы лучше всего поливать ежедневно - утром или вечером. Если такой возможности нет, то установите капельный полив, о котором мы говорили ранее - например, из тех же пластиковых бутылок.

Кроме полива, не забывайте рыхлить грядки, чтобы к корням поступал кислород, а также вовремя собирайте огурцы - не реже, чем раз в 2 дня. Иначе растение стареет и перестает родить.

Ранее мы рассказывали, как часто и правильно поливать помидоры в открытом грунте и теплице.

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