Приготовьте своими руками удобрение для цветов из банана, богатое фосфором.

Гортензии относятся к прихотливым видам и могут "отказаться" цвести в неподходящих условиях. Если на растении долго не появляются бутоны, попробуйте простимулировать его удобрением. Предлагаем приготовить домашнюю подкормку из фруктов.

Узнайте, что нужно делать, чтобы гортензия пышно цвела и не болела. Эксперты назвали простое и полезное решение, доступное каждому садоводу.

Что сделать, чтобы зацвела гортензия

Эксперты издания Express рассказали, чем удобрить гортензию весной. Это чудо-средство - обычные бананы. Их кожура содержит много калия, который нужен для развития цветков, и фосфора, необходимого для укрепления корней. Банановая подкормка улучшает минеральный состав почвы и при этом является на 100% натуральной. Опытные садоводы используют удобрение не только для цветов, но и плодоносных растений.

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Так чем полить гортензию для цветения? Подготовьте банановую кожуру - по одной штуке на каждый куст. Больше не берите, иначе почва перенасытится и цветы погибнут. Нарежьте шкурку ножницами на мелкие кусочки и выложите в банку объемом 1 л. Залейте водой. Плотно накройте крышкой и поставьте на сутки в темное место.

На следующий день достаньте кожуру из банки. Настой разведите с чистой водой в соотношении 1:2. Полученный раствор влейте под каждый цветок, а остатки можете использовать для овощной грядки. Также банановую подкормку любит орхидея.

Зная, чем удобрить гортензию, вы можете быть уверены в пышном цветении. Процедуру рекомендуется проводить в апреле, когда на растении даже нет бутонов. Эффект будет заметен не сразу. Но когда появятся первые цветы, вы удивитесь их большому размеру.

Таким образом можно повторно подкармливать цветы бананами в течение года, но не чаще, чем раз в 2 месяца.

Ранее мы также рассказывали, как оживить гортензию в горшке с помощью холодной воды. Даже цветок, который уже начал увядать, быстро придет в норму.

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