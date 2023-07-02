Рассказываем, что нельзя сажать после огурцов, чтобы не потерять урожай, а что будет расти хорошо.

Огурцы растут на каждом огороде. И случается, что из года в год - на одном и том же месте. И это плохо, ведь для хорошего урожая важно соблюдать правила севооборота, то есть, чередовать овощи, бахчевые и другие культуры местами. Давайте разберемся, что лучше сажать после огурцов и почему.

На одном и том же месте выращивать огурцы, помидоры, кабачки и другие культуры не рекомендуют. Дело в том, что один и тот же вид сильно истощает почву - год за годом растение берет из нее все те же питательные вещества. То есть, урожая будет все меньше и меньше. Кроме этого, участок с одной и той же культурой в течение долгого времени накапливает возбудителей определенных болезней. Поэтому важно грамотно чередовать растения - так и почва оздоровится, и урожай порадует.

Что можно сажать после огурцов

Огурцы - прожорливы, то есть, им нужна очень питательная почва. Если есть возможность, то после них лучше ничего не сажать на грядке. Но если вы не можете позволить, чтобы земля простаивала, то есть несколько вариантов.

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Сидераты

Растения-сидераты - это зеленые удобрения, которые быстро растут, потом их скашивают, перепахивают и таким образом обогащают почву. Также сидераты угнетают рост сорняков и препятствуют распространению заболеваний.

Посадить можно:

бобы;

горох;

фасоль;

горчицу;

рапс;

редьку.

Причем, можно это сделать сразу после уборки огурцов - например, засеять грядку горчицей и уже до холодов убрать ее.

Сидераты можно также посеять и после картошки, капусты и кукурузы.

Овощи

Если сидераты посеять нет возможности, то после огурцов можно посадить:

морковь;

петрушку;

корневой сельдерей;

свеклу;

редис;

редьку;

репу.

Принцип этого выбора прост: у огурцов корни находятся близко к поверхности, а у корневых растений подземная часть уходит глубоко в грунт - то есть, питательных веществ хватит всем.

Картофель тоже можно садить на огуречной грядке, но ему будет нужна хорошая подкормка.

Пряности

После огурцов можно также посадить зелень и травы:

лук;

чеснок;

укроп, петрушку и другие травы.

Помидоры и сладкий перец тоже будут расти - они с огурцами принадлежат к разным семействам.

Если огуречная грядка не посреди огорода, и вы не планируете ее использовать под овощи, то хорошо высадить на ней малину, крыжовник и смородину.

Что нельзя сажать после огурцов

На грядке после огурцов не нужно сажать:

дыни;

арбузы;

кабачки;

тыкву.

Это растения-родственники из семейства тыквенных и им нужны одинаковые питательные вещества, которых после огурцов в почве не будет.

Также не стоит садить капусту - она любит очень плодородную почву. То есть, на месте огурцов ни капусты не будет, ни после капусты тоже ничего - она выхолостит землю.

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