Простые советы помогут обеспечить гармоничный рост винограда.

Опытные виноградари знают, что июль-самый важный месяц для этой культуры. Именно сейчас плоды активно развиваются и растут. Итак, пришло время узнать, что делать с виноградом в июле.

Как ухаживать за виноградом в летний период - основные советы

Чаще всего садоводы интересуются, нужно ли обрезать виноград в июле. Да, но этот процесс имеет несколько важных нюансов. В июле необходимо начать процесс пасынкования побегов, растущих в пазухах листьев. Таким образом, все соки растения будут направлены на формирование и рост ягод.

Вооружитесь секатором для обрезки винограда и начните процесс. Агрономы советуют обрезать побеги над вторым листом винограда. Растение не будет дополнительно питать рост этих новых побегов, сконцентрировавшись на плодах.

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Это не все, что нужно делать с виноградом в июле. Во время пасынкования вы можете выполнить еще одно полезное дело. Обследуйте внимательно формирующиеся плоды. Виноградари рекомендуют сразу обрезать грозди, остановившиеся в развитии. Растение избавится от лишнего груза.

Июль вот-вот закончится, поэтому дальновидные садоводы интересуются, что в августе делать с виноградом. Некоторые сорта уже начинают плодоносить, поэтому в августе виноградари собирают спелые ягоды, а уже скоро их можно будет срывать гроздьями. В этот период достаточно регулярно подливать растение. Агрономы советуют постепенно в течение недели лить 15 л воды. Впрочем, в период засухи полив должен быть обильнее.

Чем подкормить виноград в период созревания - лучшие удобрения

Обратите особое внимание, чем подкармливать виноград летом, ведь это переходный период в развитии растения. Специалисты рекомендуют после формирования гроздей винограда минимизировать азотные удобрения для удобрения растений.

Тогда возникает вопрос, чем лучше подкармливать виноград. Лучше остановиться в июле и августе на фосфорно-калийных удобрениях. Они будут помогать плодам более органично развиваться и формироваться.

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