Многие огородники не хотят использовать для своих культур химических препараты, именно поэтому ищут народные методы. Однако далеко не все из них безопасны - даже дрожжи могут стать причиной гибели растений. Мы выяснили, какие растения любят дрожжи, а какие, наоборот, не перенесут такого удобрения.
- Что нельзя поливать дрожжами - опасность подкормки и полный список
- Какие овощные культуры можно подкармливать дрожжами - перечень
- Какие комнатные цветы любят дрожжи - обращайте внимание
Что нельзя поливать дрожжами - опасность подкормки и полный список
Для того чтобы понимать, чем именно опасны дрожжи, следует разобраться в сути их действия на грунт и сами культуры. Когда вы вносите такую подкормку, происходит следующее:
- органика в почве разлагается;
- питательные вещества из дрожжей поглощают весь калий и кальций;
- растениям не достается ничего, они начинают сохнуть и вянуть.
Особенно пагубна такая подкормка для картофеля, моркови, лука, редьки, редиса и чеснока. Если вы и хотите удобрять культуры дрожжами, то вместе с ними нужно вносить компост и навоз. Более того, обязательно выясните, как разводить дрожжи для полива растений, чтобы не навредить им. Нарушив правило, вы получите больные и вялые растения, а потом скудные, мелкие и невкусные плоды.
Какие овощные культуры можно подкармливать дрожжами - перечень
Несмотря на некоторую опасность такого удобрения, все-таки, многие дачники им пользуются - благодаря дрожжам растения укрепляют свой иммунитет и становятся более устойчивыми к стрессовым обстоятельствам извне.
Подкармливать дрожжами можно:
- помидоры;
- огурцы;
- перцы;
- баклажаны;
- клубнику;
- плодовые деревья;
- ягодные кустарники.
Если какие растения любят дрожжи больше, чем любую другую подкормку, так это все вышеперечисленные. Вносить удобрение можно разными способами - об одном из них мы упоминали, когда рассказывали, как приготовить раствор из дрожжей для полива огурцов.
Какие комнатные цветы любят дрожжи - обращайте внимание
Хорошая новость заключается в том, что такую подкормку можно использовать для всех комнатных цветов. Вне зависимости от вида, растения в квартире нуждаются в питательных веществах больше и чаще, чем те, что растут на клумбе, и снабдить цветок ими - ваша задача.
Поэтому вместо того, чтобы задаваться вопросом о том, какие цветы любят дрожжевую подкормку, запоминайте, как ее приготовить:
- в 1 литр теплой воды всыпать 10 грамм дрожжей;
- добавить 1 ч.л сахара, перемешать;
- убрать в темное место на 3 часа.
После того как раствор будет готов, его можно вносить под корень 1 раз в месяц. Если делать это чаще, у растения может появиться переизбыток дрожжей, и тогда активные вещества заберут из грунта все полезные вещества, а цветок начнет желтеть и терять листья. Если же вы будете соблюдать рецептуру и периодичность, то увидите активный рост, цветение и бутонизацию представителя флоры.