Рассказываем, что можно подкармливать дрожжами, а какие растения нужно беречь от таких удобрений.

Многие огородники не хотят использовать для своих культур химических препараты, именно поэтому ищут народные методы. Однако далеко не все из них безопасны - даже дрожжи могут стать причиной гибели растений. Мы выяснили, какие растения любят дрожжи, а какие, наоборот, не перенесут такого удобрения.

Что нельзя поливать дрожжами - опасность подкормки и полный список

Для того чтобы понимать, чем именно опасны дрожжи, следует разобраться в сути их действия на грунт и сами культуры. Когда вы вносите такую подкормку, происходит следующее:

органика в почве разлагается;

питательные вещества из дрожжей поглощают весь калий и кальций;

растениям не достается ничего, они начинают сохнуть и вянуть.

Особенно пагубна такая подкормка для картофеля, моркови, лука, редьки, редиса и чеснока. Если вы и хотите удобрять культуры дрожжами, то вместе с ними нужно вносить компост и навоз. Более того, обязательно выясните, как разводить дрожжи для полива растений, чтобы не навредить им. Нарушив правило, вы получите больные и вялые растения, а потом скудные, мелкие и невкусные плоды.

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Какие овощные культуры можно подкармливать дрожжами - перечень

Несмотря на некоторую опасность такого удобрения, все-таки, многие дачники им пользуются - благодаря дрожжам растения укрепляют свой иммунитет и становятся более устойчивыми к стрессовым обстоятельствам извне.

Подкармливать дрожжами можно:

помидоры;

огурцы;

перцы;

баклажаны;

клубнику;

плодовые деревья;

ягодные кустарники.

Если какие растения любят дрожжи больше, чем любую другую подкормку, так это все вышеперечисленные. Вносить удобрение можно разными способами - об одном из них мы упоминали, когда рассказывали, как приготовить раствор из дрожжей для полива огурцов.

Какие комнатные цветы любят дрожжи - обращайте внимание

Хорошая новость заключается в том, что такую подкормку можно использовать для всех комнатных цветов. Вне зависимости от вида, растения в квартире нуждаются в питательных веществах больше и чаще, чем те, что растут на клумбе, и снабдить цветок ими - ваша задача.

Поэтому вместо того, чтобы задаваться вопросом о том, какие цветы любят дрожжевую подкормку, запоминайте, как ее приготовить:

в 1 литр теплой воды всыпать 10 грамм дрожжей;

добавить 1 ч.л сахара, перемешать;

убрать в темное место на 3 часа.

После того как раствор будет готов, его можно вносить под корень 1 раз в месяц. Если делать это чаще, у растения может появиться переизбыток дрожжей, и тогда активные вещества заберут из грунта все полезные вещества, а цветок начнет желтеть и терять листья. Если же вы будете соблюдать рецептуру и периодичность, то увидите активный рост, цветение и бутонизацию представителя флоры.

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