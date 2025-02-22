В списке есть морковь и лук.

Соблюдение севооборота - важное правило для получения богатого урожая. После выращивания капусты почва может истощиться, поэтому важно правильно выбрать следующую культуру.

УНИАН разбирался, что можно сажать после капусты, чтобы восстановить плодородие и избежать болезней.

Какую культуру лучше сажать после капусты - лучшие варианты

Чтобы почва не теряла питательные вещества, а вредители не накапливались, после капусты рекомендуется сажать следующие растения:

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Лук и чеснок. Отличные культуры для посадки после капусты, так как они обеззараживают почву. Если вы сомневаетесь, можно ли сажать чеснок после капусты, то смело сажайте - он защитит землю от вредителей. После капусты можно сажать лук - это также улучшит структуру почвы.

Бобовые (фасоль, горох). Они насыщают грунт азотом и помогают восстановить плодородие.

Морковь и свекла. Если у вас возник вопрос, можно ли после капусты сажать морковь, то ответ – да, корнеплоды прекрасно себя чувствуют на бывших капустных грядках.

Огурцы. Отличная культура для посадки после капусты. Если вы думаете, можно ли сажать огурцы после капусты, то будьте уверены - они дадут хороший урожай.

Помните, что некоторые культуры не подойдут для посадки, так как они имеют схожие болезни или потребляют те же питательные вещества.

Можно ли после капусты сажать помидоры. Это не лучший вариант, поскольку томаты подвержены тем же грибковым заболеваниям, что и капуста. Потому лучше воздержаться от посадки, чтобы не рисковать урожаем.

Если вы не знаете, какую культуру можно сажать после капусты, выбирайте лук, чеснок, морковь, бобовые или огурцы. Это поможет восстановить плодородие почвы и получить обильный урожай.

Напомним, также УНИАН писал, что нельзя сажать после капусты в этом году.

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