После окончания цветения лилий растения стоит подкормить и правильным образом обрезать.

В конце лета заканчивается сезон цветения лилии. Но это значит, что после увядания цветка за ним не нужно ухаживать. Растение продолжает функционировать и по-прежнему нуждается в нашем внимании. Читайте и запоминайте, что делать после цветения лилий, чтобы растение осталось здоровым.

Что делать с садовыми лилиями после цветения

Сразу после окончания цветения не стоит обрезать стебель. Он нужен для нормального развития растения и питания луковицы. Удаляйте только увядшие цветки и листья, а также больные. Пока растение остается зеленым, его все ещё нужно поливать примерно раз в 2 недели, если нет дождей.

Многолетние лилии, которые сильно разрослись, стоит выкопать в конце августа. Храните луковицы в сухом месте. Затем осенью пересадите их на новый участок.

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Не забывайте и про подкормки. Они обеспечат растению успешную зимовку и пышное цветение в следующем году. Не используйте препараты с азотом, иначе лилия разрастется и погибнет зимой. Хорошо подойдут удобрения с калием, магнием, сульфатом.

Полностью обрезать наземную часть лилии можно только когда стебель полностью засохнет и пожелтеет. Обычно это происходит уже осенью. Оставьте над землей побег длиной примерно 15 см, а остальную часть отрежьте. Срез рекомендуется делать под углом.

Что нужно делать с лилиями осенью

С сентября по октябрь можно посадить луковицы лилий. Место посадки рекомендуется обозначить, чтобы не забыть про него весной. Также осенью проводится пересадка многолетних лилий, в которой растение нуждается раз в 3-4 года.

После увядания участок с цветами рекомендуется подкормить фосфорно-калийными удобрениями, чтобы лилиям хватило питательных веществ для зимовки.

В конце осени уберите участок и удалите сорняки. Почву замульчируйте торфом, опилками или хвоей. Американские, трубчатые и восточные лилии на зиму выкапывают, остальные сорта лишь накрывают от морозов.

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