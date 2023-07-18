Помидоры стоят красивые и зеленые, и с каждым днем растут все выше и толще, но плодов на них что-то не видать. Знакомая картина? Это - жирующие томаты. Если вовремя не скорректировать уход за ними, то урожай будет мизерным. Что сделать, чтобы помидоры не жировали - рассказываем в материале.
- Как выглядят жирующие томаты
- Почему томаты жируют
- Что сделать, чтобы помидоры не жировали
- Как остановить ожирение томатов
Как выглядят жирующие томаты
Здоровые и необычайно красивые внешне кусты без плодов - это томаты, которые жируют. Отличить их от нормальных просто по внешнему виду:
- толстые и длинные стебли;
- большие темно-зеленые листья;
- много пасынков;
- курчавая верхушка;
- бледные цветочки и осыпающиеся бутоны;
- кистей много, а плодов практически нет;
- мелкие плоды.
В основном томаты жируют в теплице, но бывает, что и на грядке.
Почему томаты жируют
Есть несколько причин, почему жируют помидоры в теплице:
- Они густо посажены
Томаты не любят тень и, если посадка очень загущена и к ним не попадают солнечные лучи, то растения начинают наращивать зеленую массу - чтобы компенсировать нехватку света. Это отражается на урожае.
- Неподходящая температура
Оптимальная для томатов температура - +22-24°С днем и +16-18°С ночью. Если томатам холодно, например, температура ниже +10°С, то прекращается созревание пыльцы. И, как результат, помидоры не опыляются. Если очень жарко - свыше +30°С, то цветки (и завязи) будут осыпаться.
- Много удобрений
Если в почве много азота, то зеленая масса помидоров будет развиваться бурно, а цветов и бутонов будет мало. Мало углекислого газа в воздухе - тоже одна из причин жирования.
- Слишком частые поливы
Помидоры не любят, когда очень влажно - у них и в этом случае будет расти ботва, а плодоношение она будет подавлять. Также при частых поливах слабеют корни растений - им не нужно искать влагу на глубине.
Что сделать, чтобы помидоры не жировали
В первую очередь нужно скорректировать уход за ними:
- соблюдайте необходимое расстояние при посадке томатов, а если света все равно мало, то нужно помыть окна в теплице или протереть пленку;
- если завязей нет, потому что на улице холодно (и теплица не отапливается) - нужно ждать, когда потеплеет;
- следите, чтобы в теплице не было застоя воздуха - проветривайте ее и не закрывайте даже на ночь, если стоит теплая погода, или оставляйте форточки в другое время;
- поставьте в теплице емкость, в которой вы сбраживаете траву для удобрения - из него будет выделяться углекислый газ, который необходим помидорам;
- сократите поливы - можно смело не поливать неделю, чтобы земля просохла в глубину на 5 см.
Далее поливайте редко, но хорошо: на суглинистой почве - 1 раз в неделю, на песчаной - раз в 5 дней. Под каждый куст нужно выливать 15 л воды, но только под корень. Оптимальная температура воды - +20°С .
Совет: попробуйте мульчировать почву сеном или соломой, тогда земля будет дольше сохранять влагу и поливать придется реже.
Ранее мы рассказывали, как часто и правильно поливать помидоры, чтобы собрать богатый урожай.
Что делать, если томаты перекормили азотом - просто прекратите подкармливать помидоры птичьим пометом, коровяком, компостом, травяными настоями, а также мочевиной, навозом и селитрой.
Помидоры на огороде жируют реже, чем в теплице, но если это случается - то по тем же причинам.
Как остановить ожирение томатов
На помидорах, которые жируют, нужно сделать следующее:
- удалить или обрезать нижние листья и обрезать наполовину жирующие листья;
- прищипнуть верхушку в июле-августе - так вы прекратите рост растения;
- удалить пасынки;
- подкормить фосфатно-калийными удобрениями - например, взять монофосфат калия из расчета 1 ст. л. на 10 л воды;
- сделать ручное опыление, если помидоры не могут сами опылиться из-за влажности - для этого аккуратно встряхнуть кусты, чтобы смешалась пыльца; делать это лучше утром.
Есть еще один работающий метод против жирования, хотя он и рискованный - нужно осторожно потянуть куст вверх, чтобы надорвать мелкие корешки. Таким образом азот будет усваиваться медленнее, а корни скоро восстановятся.