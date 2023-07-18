Почему томаты жируют и как заставить их плодоносить, чтобы не потерять урожай.

Помидоры стоят красивые и зеленые, и с каждым днем растут все выше и толще, но плодов на них что-то не видать. Знакомая картина? Это - жирующие томаты. Если вовремя не скорректировать уход за ними, то урожай будет мизерным. Что сделать, чтобы помидоры не жировали - рассказываем в материале.

Как выглядят жирующие томаты

Здоровые и необычайно красивые внешне кусты без плодов - это томаты, которые жируют. Отличить их от нормальных просто по внешнему виду:

толстые и длинные стебли;

большие темно-зеленые листья;

много пасынков;

курчавая верхушка;

бледные цветочки и осыпающиеся бутоны;

кистей много, а плодов практически нет;

мелкие плоды.

В основном томаты жируют в теплице, но бывает, что и на грядке.

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Почему томаты жируют

Есть несколько причин, почему жируют помидоры в теплице:

Они густо посажены

Томаты не любят тень и, если посадка очень загущена и к ним не попадают солнечные лучи, то растения начинают наращивать зеленую массу - чтобы компенсировать нехватку света. Это отражается на урожае.

Неподходящая температура

Оптимальная для томатов температура - +22-24°С днем и +16-18°С ночью. Если томатам холодно, например, температура ниже +10°С, то прекращается созревание пыльцы. И, как результат, помидоры не опыляются. Если очень жарко - свыше +30°С, то цветки (и завязи) будут осыпаться.

Много удобрений

Если в почве много азота, то зеленая масса помидоров будет развиваться бурно, а цветов и бутонов будет мало. Мало углекислого газа в воздухе - тоже одна из причин жирования.

Слишком частые поливы

Помидоры не любят, когда очень влажно - у них и в этом случае будет расти ботва, а плодоношение она будет подавлять. Также при частых поливах слабеют корни растений - им не нужно искать влагу на глубине.

Что сделать, чтобы помидоры не жировали

В первую очередь нужно скорректировать уход за ними:

соблюдайте необходимое расстояние при посадке томатов, а если света все равно мало, то нужно помыть окна в теплице или протереть пленку;

если завязей нет, потому что на улице холодно (и теплица не отапливается) - нужно ждать, когда потеплеет;

следите, чтобы в теплице не было застоя воздуха - проветривайте ее и не закрывайте даже на ночь, если стоит теплая погода, или оставляйте форточки в другое время;

поставьте в теплице емкость, в которой вы сбраживаете траву для удобрения - из него будет выделяться углекислый газ, который необходим помидорам;

сократите поливы - можно смело не поливать неделю, чтобы земля просохла в глубину на 5 см.

Далее поливайте редко, но хорошо: на суглинистой почве - 1 раз в неделю, на песчаной - раз в 5 дней. Под каждый куст нужно выливать 15 л воды, но только под корень. Оптимальная температура воды - +20°С .

Совет: попробуйте мульчировать почву сеном или соломой, тогда земля будет дольше сохранять влагу и поливать придется реже.

Ранее мы рассказывали, как часто и правильно поливать помидоры, чтобы собрать богатый урожай.

Что делать, если томаты перекормили азотом - просто прекратите подкармливать помидоры птичьим пометом, коровяком, компостом, травяными настоями, а также мочевиной, навозом и селитрой.

Помидоры на огороде жируют реже, чем в теплице, но если это случается - то по тем же причинам.

Как остановить ожирение томатов

На помидорах, которые жируют, нужно сделать следующее:

удалить или обрезать нижние листья и обрезать наполовину жирующие листья;

прищипнуть верхушку в июле-августе - так вы прекратите рост растения;

удалить пасынки;

подкормить фосфатно-калийными удобрениями - например, взять монофосфат калия из расчета 1 ст. л. на 10 л воды;

сделать ручное опыление, если помидоры не могут сами опылиться из-за влажности - для этого аккуратно встряхнуть кусты, чтобы смешалась пыльца; делать это лучше утром.

Есть еще один работающий метод против жирования, хотя он и рискованный - нужно осторожно потянуть куст вверх, чтобы надорвать мелкие корешки. Таким образом азот будет усваиваться медленнее, а корни скоро восстановятся.

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