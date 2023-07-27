Нередко огородники сталкиваются с неприятной ситуацией, при которой огурцы взошли и не растут. Причины такого могут быть самые разные, как разнятся и применяемые решения данной проблемы. Но опыт показывает, что действительно эффективных и проверенных способов на самом деле не так уж и много.
УНИАН разузнал рекомендации умелых огородников по этому поводу и расскажет, чем полить огурцы для ускорения роста. В этой публикации вы узнаете, и как ускорить рост огурцов в открытом грунте, и что делать для того, чтобы они дали прекрасный урожай в теплице.
Как заставить огурцы расти быстрее - советы
Чтобы получить завидный урожай огурцов, достаточно следовать рекомендациям, описанным ниже:
- Как стимулировать рост огурцов в теплице. Чтобы выращивать огурцы в тепличных условиях, необходимо регулярно контролировать температуру внутри, она не должна опускаться ниже 20-30ºС, а также обеспечивать оптимальный уровень углекислого газа (0,5%). Сделать это можно, установив в теплице большую емкость с навозом и водой.
- Чем подкормить огурцы в открытом грунте. В данном случае прекрасно подойдут подкормка овощей птичьим пометом и минеральными удобрениями (например, мочевина, сульфат калия и суперфосфат).
Также огородники используют для подкормки огурцов коровяк (настой с использованием свежего коровьего навоза).
Подкормка огурцов народными средствами - чудо-раствор
Говоря о народных средствах, специалисты часто называют стимулятор роста для огурцов из дрожжей одним из самых действенных.
Готовится такая подкормка для быстрого роста огурцов достаточно легко и просто. Для начала необходимо растворить стакан дрожжей (200 грамм) в литре воды и оставить в теплом месте на несколько часов (два-три). После этого смесь нужно перелить в ведро, добавить еще девять литров воды, хорошенько перемешать, и раствор готов! Поливать им кусты огурцов лучше сразу, достаточно будет одного литра на один куст.
Ранее УНИАН писал, как избавиться от мучнистой росы, применяя для любых растений копеечное средство.