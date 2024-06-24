Стартовал сезон огурцов у огородников. Уже пошел первый урожай, но еще не поздно заняться более поздними сортами. В частности, сейчас важно подкормить огурцы. Вариантов удобрений масса, но не все они подходят.
УНИАН разбирался, чем подкормить огурцы в период плодоношения.
Чем подкормить огурцы – народные методы
Многие огородники предпочитают органическую подкормку для своих овощей. Это и понятно, ведь такое удобрение не несет угрозы растениям или здоровью.
Раствор с древесной золой
В 10 литрах воды необходимо развести 3 стакана сухой древесной золы и тщательно перемешать. Полученную смесь необходимо настаивать сутки, после чего полить огурцы под корень.
Такое удобрение позволит насытить овощи калием, кальцием и другими питательными веществами.
Подкормка с дрожжами
Для получения питательной смеси нужно развести в 10 литрах чистой воды 100 грамм живых дрожжей и тщательно все перемешать. Оставляем на 72 часа, чтобы удобрение настоялось.
Важно помнить, что перед тем как поливать овощи, раствор необходимо развести в соотношении 1 к 5 с чистой водой.
Удобрение из яичной скорлупы
Яичная скорлупа - отличный источник кальция для растений. Такая подкормка полезна будет после полива дрожжами. Необходимо лишь измельчить яичную скорлупу и закопать под куст. Сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корень огурца.
Чем подкормить огурцы во время плодоношения - препараты
Самым надежным способом подкормить огурцы остаются промышленные удобрения. В этом случае растения нужно подкормить дважды:
- в начале плодоношения для увеличения урожая;
- под конец плодоношения, чтобы растение как можно дольше давало плоды.
В этот период подкормить огурцы можно следующими растворами:
- 1 столовая ложка нитрофоски на ведро воды;
- 2 литра компоста на ведро воды;
- 50 г суперфосфата на ведро воды.
Любую из этих смесей нужно аккуратно подлить под корень.
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