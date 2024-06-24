Многие дома выращивают огурцы, но часто огородники сетуют на плохой урожай. Для устранения этой неприятности достаточно вовремя удобрить растение.

Стартовал сезон огурцов у огородников. Уже пошел первый урожай, но еще не поздно заняться более поздними сортами. В частности, сейчас важно подкормить огурцы. Вариантов удобрений масса, но не все они подходят.

УНИАН разбирался, чем подкормить огурцы в период плодоношения.

Чем подкормить огурцы – народные методы

Многие огородники предпочитают органическую подкормку для своих овощей. Это и понятно, ведь такое удобрение не несет угрозы растениям или здоровью.

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Раствор с древесной золой

В 10 литрах воды необходимо развести 3 стакана сухой древесной золы и тщательно перемешать. Полученную смесь необходимо настаивать сутки, после чего полить огурцы под корень.

Такое удобрение позволит насытить овощи калием, кальцием и другими питательными веществами.

Подкормка с дрожжами

Для получения питательной смеси нужно развести в 10 литрах чистой воды 100 грамм живых дрожжей и тщательно все перемешать. Оставляем на 72 часа, чтобы удобрение настоялось.

Важно помнить, что перед тем как поливать овощи, раствор необходимо развести в соотношении 1 к 5 с чистой водой.

Удобрение из яичной скорлупы

Яичная скорлупа - отличный источник кальция для растений. Такая подкормка полезна будет после полива дрожжами. Необходимо лишь измельчить яичную скорлупу и закопать под куст. Сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить корень огурца.

Чем подкормить огурцы во время плодоношения - препараты

Самым надежным способом подкормить огурцы остаются промышленные удобрения. В этом случае растения нужно подкормить дважды:

в начале плодоношения для увеличения урожая;

под конец плодоношения, чтобы растение как можно дольше давало плоды.

В этот период подкормить огурцы можно следующими растворами:

1 столовая ложка нитрофоски на ведро воды;

2 литра компоста на ведро воды;

50 г суперфосфата на ведро воды.

Любую из этих смесей нужно аккуратно подлить под корень.

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