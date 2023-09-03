Борьба со слизнями - та еще задача, с которой нелегко справиться даже опытным хозяйкам.

Слизни могут появиться в доме, в подвале или на участке - избавляться от них нужно обязательно, иначе они уничтожат урожай, навредят конструкциям дома или вашей психике. Однако промышленные средства далеко не всегда дают нужный эффект - УНИАН нашел лучшее средство от слизней, на которое не придется тратить ни копейки.

Эффективная борьба со слизнями - простой способ

Если вы перепробовали все, что было у вас в арсенале и до сих пор не выяснили, как избавиться от слизней всего на одну ночь, то не думайте, что это невозможно. Существует проверенный лайфхак, с помощью которого вы навсегда забудете об этих вредителях.

Вам понадобятся:

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стакан кефира любой жирности;

два камня или кирпича;

небольшая доска.

Нужно обработать доску кисломолочным продуктом и разместить ее на кирпичах или камнях вниз той стороной, на которую вы наливали кефир. Желательно ставить такую ловушку или рядом с растениями, которые чаще всего атакует слизень, или в подвале, где концентрация вредителей на 1 кв.м превышает все допустимые пределы.

Через несколько часов проверьте ловушку - увидите, как на запах кефира "сбежались" все слизни в округе. Их можно собрать и сжечь, навсегда забыв о неприятной проблеме.

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