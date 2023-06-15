Песня о Белгороде уже "разрывает" сеть.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "появился" в новом клипе украинских артистов. В нем он "спел" про Белгород.

Так, на YouTube-канале "Культурного десанта" появилось новое видео на трек, который записали Коля Серга, Миша Крупин и Саша Чемеров. В песне говорится о том, что украинцы уже скоро вернут свои земли.

"Восстанавливаем справедливость и лишний раз напоминаем всем украинцам, кто будет решать, где заканчивается украинская земля. Белогородцы, что-то случилось? Держитесь, скоро будете свободными!" - говорится в описании к клипу.

В видео Залужный "проехался" на HIMARS, "ездил" на танке и "летал" на истребителе. Артисты добавили изображение главнокомандующего и сделали так, будто он "поет" слова песни о Белгороде.

Реакция сети

Комментаторы положительно восприняли новый клип с Залужным. Они пишут, что им понравилась идея и песня. Также пользователи отметили:

"Как красиво, благозвучно и в рифму! Слава ВСУ! Слава Украине!"

"Музыка объединяет! Музыка не имеет границ. Особенно между Украиной и городом первого хлопка Белгородом!"

"Спасибо, теперь у меня есть еще одна заразная песня, которую я буду петь. Спасибо господину Залужному, что выделил время и помог спеть!".

Напомним, ранее стало известно, что группа "Океан Эльзы" презентовал новую версию песни "Я їду додому" и клип к ней.

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