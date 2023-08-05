Артист отметил, что создал трек, думая о друге-военном.

Украинский артист Позитив (Алексей Завгородний) представил новую песню и клип к ней. Трек "Небо нахилю" взорвал тренды TikTok еще до официальной премьеры. Для того, чтобы фаны полюбили песню, хватило одного тизера, который "вирусится" уже несколько дней.

"Трек "Небо нахилю" создан на основе реальной истории моего друга, который вернулся домой после долгих и изнурительных дней в зоне боевых действий, мечтая лишь о встрече с женой и ребенком. Эта песня именно о тех эмоциях, которые испытывают украинцы, которые защищают самое дорогое - свою любовь к родине, семье и любимому человеку. А главное - они знают, что их всегда ждут дома те, ради кого они наклоняют небо и рвут звезды. Ведь когда ты любишь, ты способен на невероятные вещи, у тебя появляются настоящие суперсилы. Для меня в отношениях нет ничего важнее глаз любимого человека!" - рассказал Позитив о новой песне.

В клипе артист ,в частности, "летал" на воздушных шариках. Он пел на фоне живописных пейзажей и позировал на мотоцикле.

"Я небо нахилю. Вб’ю океан. Нічого не питай, повір моїм очам. Я розірву зорю, як ту гітарну струну. Я небо нахилю, для тебе небо нахилю", - говорится в песне.

Позитив - "Небо нахилю"

Напомним, недавно певец MELOVIN поразил смелым клипом. Он записал песню о хейтерах и показал, кто стоит за травлей.

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