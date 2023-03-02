Слушатели пришли в восторг от композиции "Романтично".

Украинский певец Никита Киселев выпустил новую песню, посвященную всем влюбленным, которая получила название "Романтично".

В музыкальном видео певец исполняет трек из открытого кузова белого пикапа. Условная сцена стоит у центрального ЗАГСа в Киеве, когда оттуда выходят молодожены после росписи. В съемках приняли участие настоящие влюбленные, уже слышавшие "Романтично" в социальных сетях, а одной из героинь клипа стала мама исполнителя.

Песня впала в душу каждому, кому знакомо прекрасное чувство – любовь. Поэтому было принято решение выпустить полную версию песни ранее запланированного времени.

"Этот трек стал особенным для меня, потому что я впервые признаюсь, что мое сердце наполнилось любовью. Мои слушатели подхватили этот вайб, и именно их активность в комментариях и вовлеченность в этот трек вдохновили меня выпустить песню раньше, чем я планировал. На мой взгляд, это знак, что она нужна людям, и дарит им такие необходимые и космические эмоции", – поделился Никита.

Как отреагировала сеть

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"Очень красивые песня и клип"

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"Как чувственно и нежно. Это что-то очень космическое"

"Браво"

Напомним, Дорофеева чувственно перепела народную песню "Цвіте терен".

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