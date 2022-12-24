Ранее певец Wellboy прославился несколькими хитами, включая "Гуси". Сейчас он решил перепеть легендарную композицию на польском языке, чтобы высказать свою благодарность полякам, поддерживающим украинцев в период войны.
Вот как сам артист прокомментировал свою работу:
"Вы постоянно спрашивали, куда делись наши Гуси. Так вот, они исчезали на музыкальных платформах, потому что летали по делам в Польшу. Вернулись не одни, как видите. А на самом деле нам просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины".
Премьера состоялась на YouTube-канале Wellboy 23 декабря.
Реакция соцсетей
- "Здравствуйте, польские братья и сестры! Большое спасибо за помощь в это непростое время! Будем помнить всегда!"
- "Наконец-то мы берем курс в правильном направлении. Наше искреннее спасибо Польше"
- "Это просто гениально"
- "Антон, ты не перестаешь удивлять. Это супер! Пусть братья-поляки тоже покайфуют!"
Напомним, певец Wellboy рассказал, как ему внезапно позвонил путинист Юрий Бардаш.