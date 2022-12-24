Так исполнитель решил выразить благодарность полякам, которые поддерживают украинцев в такое непростое время.

Ранее певец Wellboy прославился несколькими хитами, включая "Гуси". Сейчас он решил перепеть легендарную композицию на польском языке, чтобы высказать свою благодарность полякам, поддерживающим украинцев в период войны.

Вот как сам артист прокомментировал свою работу:

"Вы постоянно спрашивали, куда делись наши Гуси. Так вот, они исчезали на музыкальных платформах, потому что летали по делам в Польшу. Вернулись не одни, как видите. А на самом деле нам просто очень хотелось поблагодарить польский народ за постоянную поддержку Украины".

Премьера состоялась на YouTube-канале Wellboy 23 декабря.

Реакция соцсетей

"Здравствуйте, польские братья и сестры! Большое спасибо за помощь в это непростое время! Будем помнить всегда!"

"Наконец-то мы берем курс в правильном направлении. Наше искреннее спасибо Польше"

"Это просто гениально"

"Антон, ты не перестаешь удивлять. Это супер! Пусть братья-поляки тоже покайфуют!"

Напомним, певец Wellboy рассказал, как ему внезапно позвонил путинист Юрий Бардаш.

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