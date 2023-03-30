Украинский исполнитель Після дощу презентовал лирическую песню под названием "Хочеш". Она сразу же стала вирусной в социальной сети TikTok, благодаря душевным строкам и приятному голосу артиста.
Пользователи сети сняли множество видео под эту песню и отметили, что она точно станет хитом.
"Хочеш, будемо з тобою танцювати до ночі.
Хочеш, я дивитимусь завжди в твої очі.
Будемо сміятися, немов хтось лоскоче
Тільки скажи мені, що ти цього хочеш", - говорится в припеве.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какая кайфовая песня, а главное, что на украинском языке"
- "Надеюсь, эта песня будет популярной. Она бомбезная"
- "С первых секунд засела в голове. Спасибо за ваше творчество"
- "Вас очень приятно слушать. Хочется еще больше таких треков"
- "Слова, голос, вайб - просто огонь"
- "Невероятно крутая песня в крутом стиле"
- "У тебя голос сладкий, как мед"
Напомним, ранее Никитюк и участник "Голосу країни" выпустили песню, но их ругают за плагиат.