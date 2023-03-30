Автора будущего хита засыпали комплиментами.

Украинский исполнитель Після дощу презентовал лирическую песню под названием "Хочеш". Она сразу же стала вирусной в социальной сети TikTok, благодаря душевным строкам и приятному голосу артиста.

Пользователи сети сняли множество видео под эту песню и отметили, что она точно станет хитом.

"Хочеш, будемо з тобою танцювати до ночі.

Хочеш, я дивитимусь завжди в твої очі.

Будемо сміятися, немов хтось лоскоче

Тільки скажи мені, що ти цього хочеш", - говорится в припеве.

Как отреагировали пользователи сети

"Какая кайфовая песня, а главное, что на украинском языке"

"Надеюсь, эта песня будет популярной. Она бомбезная"

"С первых секунд засела в голове. Спасибо за ваше творчество"

"Вас очень приятно слушать. Хочется еще больше таких треков"

"Слова, голос, вайб - просто огонь"

"Невероятно крутая песня в крутом стиле"

"У тебя голос сладкий, как мед"

Напомним, ранее Никитюк и участник "Голосу країни" выпустили песню, но их ругают за плагиат.

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