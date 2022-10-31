Украинская певица Настя Каменских обнародовала видео, на котором поет без фонограммы песню, написанную во время полномасштабного российского вторжения. Она вживую исполнила хит "Коли мине війна".

Стоит отметить, что у знаменитости очень красивый голос. Поклонники также оценили ее выступление вживую.

Реакция сети на выступление Насти Каменских

"Такой прекрасный голос"

Видео дня

"Какая красота. Такие девочки - гордость страны"

"Ты просто супер"

"Такой красивый голос я еще не слышала. Так могут только украинки"

"Лучшая"

Настя Каменских: чем занимается певица во время войны

Война застала звезду в Испании. Впрочем, она не осталась в стороне от полномасштабного вторжения. Знаменитость начала активно выступать на благотворительных концертах. 

Также она ведет информационную войну в своих социальных сетях. Недавно она эмоционально обратилась к россиянам, желающим смерти украинцам.

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