Украинская певица Настя Каменских обнародовала видео, на котором поет без фонограммы песню, написанную во время полномасштабного российского вторжения. Она вживую исполнила хит "Коли мине війна".
Стоит отметить, что у знаменитости очень красивый голос. Поклонники также оценили ее выступление вживую.
Реакция сети на выступление Насти Каменских
"Такой прекрасный голос"
"Какая красота. Такие девочки - гордость страны"
"Ты просто супер"
"Такой красивый голос я еще не слышала. Так могут только украинки"
"Лучшая"
Настя Каменских: чем занимается певица во время войны
Война застала звезду в Испании. Впрочем, она не осталась в стороне от полномасштабного вторжения. Знаменитость начала активно выступать на благотворительных концертах.
Также она ведет информационную войну в своих социальных сетях. Недавно она эмоционально обратилась к россиянам, желающим смерти украинцам.