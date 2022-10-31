Поклонники отметили, что у Каменских очень красивый голос.

Украинская певица Настя Каменских обнародовала видео, на котором поет без фонограммы песню, написанную во время полномасштабного российского вторжения. Она вживую исполнила хит "Коли мине війна".

Стоит отметить, что у знаменитости очень красивый голос. Поклонники также оценили ее выступление вживую.

Реакция сети на выступление Насти Каменских

"Такой прекрасный голос"

Видео дня

"Какая красота. Такие девочки - гордость страны"

"Ты просто супер"

"Такой красивый голос я еще не слышала. Так могут только украинки"

"Лучшая"

Настя Каменских: чем занимается певица во время войны

Война застала звезду в Испании. Впрочем, она не осталась в стороне от полномасштабного вторжения. Знаменитость начала активно выступать на благотворительных концертах.

Также она ведет информационную войну в своих социальных сетях. Недавно она эмоционально обратилась к россиянам, желающим смерти украинцам.

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