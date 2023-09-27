В Киеве отгремела музыкальная премия "Музвар". Впервые с начала полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ, подобное мероприятие проходило не онлайн, а в полноценном формате.
Как сообщает "Культурная прачечная", церемония длилась почти пять часов. На красной дорожке появились известные артисты, такие как Позитив, Джамала, Настя Каменских и другие. Ведущими концерта стали певица Оля Цибульская и шоумен Тимур Мирошниченко.
Победители премии"Музвар":
- лучший перепев - группа Quest Pistols с песней "Ти неймовірна"
- лучшие новые названия альтернативной музыки - "Циферблат"
- лучшее творческое сотрудничество - SHUMEI и Злата Огневич с песней "Буревіями"
- лучшая менеджмент-коллаборация - лейбл pomitni
- лучшие новые поп-имена - певица SKYLERR
- лучший клипмейкер - Инди Хаит- клип "Вотсап" для Нади Дорофеевой
- самые резонансные события общенационального уровня-кинолента "Мавка.Лісова пісня" от Film ua
- музыкальная журналистика - Макс Нагорняк и проект Bezodnya Music
- Лучший автор - Иван Клименко (песня "Люди" для MamaRika и KOLA)
- лучшие новые названия поп-музыки - YAKTAK
- лучшие новые имена рок-музыки - Хейтспіч
- музыкальное диджитал-наследие - альбом Джамалы QIRIM
- самый активный иностранный фан-клуб - Måneskin
- самый активный украинский фан-клуб - Schmalgauzen
- лучший саунд - Евгений Филатов (Песня "Перемога" для певицы ONUKA)
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, кто "разрывает" тренды в Украине. В ТОПы опали не только артисты из нашей страны, а еще и россияне.