Церемония длилась почти пять часов.

В Киеве отгремела музыкальная премия "Музвар". Впервые с начала полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ, подобное мероприятие проходило не онлайн, а в полноценном формате.

Как сообщает "Культурная прачечная", церемония длилась почти пять часов. На красной дорожке появились известные артисты, такие как Позитив, Джамала, Настя Каменских и другие. Ведущими концерта стали певица Оля Цибульская и шоумен Тимур Мирошниченко.

Победители премии"Музвар":

лучший перепев - группа Quest Pistols с песней "Ти неймовірна"

лучшие новые названия альтернативной музыки - "Циферблат"

лучшее творческое сотрудничество - SHUMEI и Злата Огневич с песней "Буревіями"

лучшая менеджмент-коллаборация - лейбл pomitni

лучшие новые поп-имена - певица SKYLERR

лучший клипмейкер - Инди Хаит- клип "Вотсап" для Нади Дорофеевой

самые резонансные события общенационального уровня-кинолента "Мавка.Лісова пісня" от Film ua

музыкальная журналистика - Макс Нагорняк и проект Bezodnya Music

Лучший автор - Иван Клименко (песня "Люди" для MamaRika и KOLA)

лучшие новые названия поп-музыки - YAKTAK

лучшие новые имена рок-музыки - Хейтспіч

музыкальное диджитал-наследие - альбом Джамалы QIRIM

самый активный иностранный фан-клуб - Måneskin

самый активный украинский фан-клуб - Schmalgauzen

лучший саунд - Евгений Филатов (Песня "Перемога" для певицы ONUKA)

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, кто "разрывает" тренды в Украине. В ТОПы опали не только артисты из нашей страны, а еще и россияне.

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