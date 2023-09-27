Ведущими концерта стали певица Оля Цибульская и шоумен Тимур Мирошниченко / фото Telegram-канал "Музвар"

В Киеве отгремела музыкальная премия "Музвар". Впервые с начала полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала РФ, подобное мероприятие проходило не онлайн, а в полноценном формате. 

Как сообщает "Культурная прачечная", церемония длилась почти пять часов. На красной дорожке появились известные артисты, такие как Позитив, Джамала, Настя Каменских и другие. Ведущими концерта стали певица Оля Цибульская и шоумен Тимур Мирошниченко.

Победители премии"Музвар":

  • лучший перепев - группа Quest Pistols с песней "Ти неймовірна"
  • лучшие новые названия альтернативной музыки - "Циферблат"
  • лучшее творческое сотрудничество - SHUMEI и Злата Огневич с песней "Буревіями"
  • лучшая менеджмент-коллаборация - лейбл pomitni
  • лучшие новые поп-имена - певица SKYLERR
  • лучший клипмейкер - Инди Хаит- клип "Вотсап" для Нади Дорофеевой
  • самые резонансные события общенационального уровня-кинолента "Мавка.Лісова пісня" от Film ua
  • музыкальная журналистика - Макс Нагорняк и проект Bezodnya Music
  • Лучший автор - Иван Клименко (песня "Люди" для MamaRika и KOLA)
  • лучшие новые названия поп-музыки - YAKTAK
  • лучшие новые имена рок-музыки - Хейтспіч
  • музыкальное диджитал-наследие - альбом Джамалы QIRIM
  • самый активный иностранный фан-клуб - Måneskin 
  • самый активный украинский фан-клуб - Schmalgauzen
  • лучший саунд - Евгений Филатов (Песня "Перемога" для певицы ONUKA)

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, кто "разрывает" тренды в Украине. В ТОПы опали не только артисты из нашей страны, а еще и россияне.

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