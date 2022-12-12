Злата Дзюнька попала в топ-10.

11 декабря в Ереване состоялось Детское Евровидение-2022. Представительница Украины Злата Дзюнька выступила под номером 16 с песней "Незламна".

Злата исполнила песню на украинском и английском языках. Известно, что "Незламна" посвящена всем украинцам, которые вынуждены жить в условиях войны.

Жюри оценили выступление Златы в 47 баллов, позволив занять ей 10 место в турнирной таблице. Немного спасли ситуацию зрители, которые поставили Дзюньке 64 балла. В итоге со 111 баллами украинка заняла 9 место на Детском Евровидении-2022.

А вот победителем конкурса стал представитель Франции - 13-летний Лиссандро. Он зажег сцену, исполнив песню "Oh Maman". В сумме он набрал 203 балла, что и сделало его победителем. На втором месте армения со 180 баллами, на третьем - Грузия (161 балл).

Что известно о Злате Дзюньке

Злата Дзюнька родом из города Рава-Русская Львовской области. Впервые она вышла на сцену в 6 лет, а в 14 закончила музыкальную школу. Молодая певица сотрудничает со знаменитостью ILLARIA.

Они вместе создали песню "Незламна", которую Злата представила на Детском Евровидении.

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