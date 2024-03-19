Она была написана много лет назад.

Журнал Forbes назвал самую популярную песню за всю историю музыки. Ею стала композиция под названием "Don't Stop Believin" американской рок-группы "Journey", которая была выпущена еще в 1981 году.

По данным RIAA (Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки), эта песня стала 18 раз платиновой в США, что и помогло ей получить звание самой популярной в истории музыки.

"В американской поп-культуре есть несколько песен, которые так сильно распространены и успешны, что пожалуй в стране не осталось ни одного человека, который бы их не слышал. Одним из лучших примеров такого бешеного успеха является композиция "Don't Stop Believin" группы "Journey", которая получила особую награду и статус", - написало издание.

Что известно о песне "Don't Stop Believin"

Хит "Don't Stop Believin" был выпущен в октябре 1981 года, и его потенциал раскрылся довольно быстро. Песня поднялась сразу на 9-е место в музыкальном параде "Hot 100". Тогда она стала популярной композицией группы "Journey", словно визитная карточка коллектива. Через десятилетие после выпуска песня стала самым продаваемым цифровым треком в 20 веке с более чем семи миллионами загрузок.

Интересно, что в 2020 году во время пандемии фраза "Don't Stop Believin", что переводится как "Не прекращайте верить", была слоганом в нескольких больницах США.

Напомним, ранее стало известно имя самой популярной украинской артистки на Spotify.

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