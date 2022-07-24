Трогательное исполнение песни кого не оставило равнодушным.

Украинский музыкант Дмитрий Шуров и британская певица Элли Голдинг вместе спели повстанческую песню "Ой, у лузі червона калина" на открытии второго Саммита первых леди и джентльменов, который состоялся в Софии Киевской.

Так, британская звезда спела песню на украинском языке практически идеально, а Шуров подыгрывал ей на пианино. После такого трогательного выступления они обнялись.

Кроме того, на втором Саммите выступили и другие известный личности - актеры Ричард Гир и звездные супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер. Все они поддерживают Украину в войне с Россией и даже собирают деньги на помощь нашей стране.

Стоит отметить, что всем присутствующим понравилось выступление Дмитрия Шурова и Элли Голдинг. Зал громко аплодировал.

Напомним, ранее Pianoбой снял клип на песню "Триматись своїх" в пустом аэропорту Борисполь. Дмитрий Шуров рассказал, что написал эту песню еще в прошлом году, но она оказалась пророческой.

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