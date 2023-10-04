Эту композицию выпустил Олег Шумей.

Украинский музыкант SHUMEI выпустил новую песню, которая получила название "Волосся". Она о большой любви и чувствах, которые человек испытывает в этот прекрасный момент жизни.

"Эта песня является особенной, поскольку раскрывает любовь с другой стороны, с трепетной", - комментирует премьеру артист.

Эту композицию музыкант исполняет на фоне рояля, который играет композицию без каких-либо вмешательств человека. Также в кадре появилась актриса Татьяна Злова, сыгравшая в таких сериалах как "Принцесса из Горошино", "Цвет страсти", "Коп из прошлого", "Первые ласточки" и других.

Как отреагировали пользователи сети

"Я в восторге. Спасибо за ваше творчество. Это прекрасная песня"

"Какая глубина в словах! Наконец расцвела новая талантливая эра исполнителей! Желаю успехов в творчестве"

"Очень и очень хорошая песня! Невероятный голос! Гордость берет, что столько талантов у нас"

"Как всегда. Прям под кожу! Красивые слова. Классное исполнение!"

"Тот случай, когда хорош не только голос, но и смысл каждой песни"

Напомним, ранее Тринчер устроила жаркие танцы в новом клипе.

Вас также могут заинтересовать новости: