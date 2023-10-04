Украинский музыкант SHUMEI выпустил новую песню, которая получила название "Волосся". Она о большой любви и чувствах, которые человек испытывает в этот прекрасный момент жизни.
"Эта песня является особенной, поскольку раскрывает любовь с другой стороны, с трепетной", - комментирует премьеру артист.
Эту композицию музыкант исполняет на фоне рояля, который играет композицию без каких-либо вмешательств человека. Также в кадре появилась актриса Татьяна Злова, сыгравшая в таких сериалах как "Принцесса из Горошино", "Цвет страсти", "Коп из прошлого", "Первые ласточки" и других.
Как отреагировали пользователи сети
- "Я в восторге. Спасибо за ваше творчество. Это прекрасная песня"
- "Какая глубина в словах! Наконец расцвела новая талантливая эра исполнителей! Желаю успехов в творчестве"
- "Очень и очень хорошая песня! Невероятный голос! Гордость берет, что столько талантов у нас"
- "Как всегда. Прям под кожу! Красивые слова. Классное исполнение!"
- "Тот случай, когда хорош не только голос, но и смысл каждой песни"
Напомним, ранее Тринчер устроила жаркие танцы в новом клипе.