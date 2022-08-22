Поклонники группы отметили, что трек "Ты так красива" намного лучше звучит на украинском.

Украинская группа Quest Pistols, продюсером которой был скандальный Юрий Бардаш, перевела свой хит "Ты так красива" на украинский язык.

ТаК, артисты выступили на благотворительном концерте в Польше, где и представили новую версию своей песни.

"Ти неймовірна, ніжна, чарівна

Поруч з тобою поводжуся дивно

Як це змінити, це просто насилля

Така ти чарівна, але невільна", - спел солист Антон Савлепов.

Украиноязычная версия песни настолько понравилась слушателям, что они заявили, что теперь готовы слушать только этот вариант.

"Теперь хочу слушать эту песню только на украинском", "Это так волшебно, просто вау", "На украинском языке звучит еще лучше", "Как красиво", - пишут поклонники группы в сети.

Стоит отметить, что группы Quest Pistols уже давно не существует. Ребята решили сделать паузу в музыкальной карьере, а потом вновь воссоединились, но уже под другим названием - "Агонь".

Напомним, экс-солист Quest Pistols Антон Савлепов запускает сольный проект.

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