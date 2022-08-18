Дмитрий Шуров сказал, что ответственность за все неурядицы, которые были в прошлые годы на отборе, ложится не только на телеканал-организатор.

Украинский музыкант Дмитрий Шуров, он же Pianoboy, в этом году стал музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2023. Кроме этого нововведения, в следующем году состав жюри финала Нацотбора, и национального жюри международного конкурса Евровидение украинцы будут определять с помощью онлайн-голосования.

На вопрос ведущих "Сніданку з 1+1", не превратится ли это в битву фан-клубов, Шуров ответил, что относится к такому нововведению положительно, ведь Украина сейчас – максимально свободная страна.

"Слушайте, кого изберут - того изберут. У нас свободная страна, мы сами выбираем сейчас почти все. Мне нравится идея возможности людей проголосовать, считаю, что это важно. Должно быть наименьшее количество барьеров в коммуникации в этом Нацотборе между мной, как музыкальным продюсером, между оргкомитетом и участниками и людьми, которые голосуют. Мне хотелось бы, чтобы мы все вместе сделали крутую работу", - отметил Pianoboy.

Кроме того, он добавил, что ответственность за все неурядицы, которые были в прошлые годы на отборе, ложится не только на телеканал-организатор, но и на самих участников, которые скрывали информацию о себе.

"По моему мнению, часть вины за все "зашквары", которые происходили ранее на Евровидении, лежит в равной степени как на Суспильном, так и на людях, которые подавали свои заявки. Если артисты будут ответственно относиться к своей работе, своей команде, трекам, которые они пишут и выбирают – у нас не будет проблем. Я считаю, что Украине сейчас нужно больше принципиальных людей, которые могут отвечать за себя и за то, что они делают", - подытожил музыкальный продюсер Нацотбора.

Относительно требований к заявкам на участие в конкурсе, Шуров особенно подчеркнул, что это должна быть премьера песни. Поэтому попросил артистов заявки, которые они будут подавать на Нацотбор, пока официально не выпускать. И акцентировал: "Они должны впервые прозвучать в финале, который состоится в декабре".

Pianoboy подчеркнул, что к Украине сейчас приковано особое внимание и все ждут, что мы продемонстрируем в следующем году на Евровидении в Великобритании. Говорит, что важно показать Украину частью музыкальных процессов. Ведь наша страна имеет большое количество талантливых музыкантов во всех нишах. Шуров добавляет: в следующем году хочется дать миру артиста от Украины, которого полюбят за музыку и уникальность.

Музыкальный продюсер подчеркнул, что будет лично отслушивать все заявки и попросил артистов разных жанров участвовать в Нацотборе-2023.

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