УНИАН собрал подборку военных песен, способных поддержать боевой дух.

Сегодня, 24 февраля, ровно месяц со дня агрессивного вторжения России в независимую Украину. Целый месяц жители нашей страны испытывают страх за себя, свои семьи, своих детей.

Оккупанты безжалостно уничтожают прекрасные города нашей великой страны и убивают мирное население. В такое сложное для всей Украины время на помощь приходит музыка, которая способна проникнуть в самое сердце каждого украинца.

Так, в военное время в Украине артисты поддерживают своих сограждан и выпускают песни, в которых напоминают, что победа обязательно будет за нами.

"Я - Україна"

Настя Каменских выпустила клип на новую песню "Я - Україна", в котором показала кадры с войны. Певица поет о том, что украинцы - это сильный народ, способный преодолеть абсолютно все, в том числе и невыносимую боль. По ее словам, в сердце каждого украинца живет свобода, поэтому мы сможем все преодолеть и мир восторжествует.

"Буде весна"

Макс Барских, который запретил использование своей музыки в России, выпустил душераздирающий клип на песню "Буде весна". Отметим, это первая украиноязычная песня Макса.

"Сегодня мы все - Украина! Мы клетки одного организма, именно поэтому каждая потеря бьет прямо в сердце, каждая победа позволяет перевести дыхание… Я верю, мы непобедимы, и благодарю каждого солдата - вы бесстрашные воины, вы наша надежда", - сказал Барских.

"Дорога Воїна"

Мария Яремчук впервые за четыре года написала песню, посвященную Украине и воинам, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.

"Сейчас как никогда ощутимо, что страна – это тоже живой организм. И имея такую сложную историю, такой тернистый путь, Украина, вместо встать на колени, всегда выбирала идти по дороге Воина. Наш язык, культура, традиции – как живой щит", - сказала Яремчук.

"Не зволікай"

Певец MELOVIN в новой песне "Не зволікай" напоминает всем, что за правду и свободу украинцам крылья не сломать. Также он призвал не оставлять в такое тяжелое время своих родных и близких, ведь сейчас единство важно, как никогда.

From U to Z

MONATIK написал стихотворение в поддержку Украине и наложил музыку на слова. Получилось очень трогательно, а главное, этот клип попадает в самое сердце.

"Мы жили хорошо. Жить будем еще лучше. Я искренне верю, что это увижу. И даже если у меня остался только день. Знай, что впереди вся жизнь в таких, как я", - говорит артист, добавив, чтобы оккупанты шли прочь с нашей земли.

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